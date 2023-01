Bei Pavel Dotchevs Comeback: Aue dreht das Spiel in Ingolstadt

3. Liga - Highlights by MagentaSport 16.01.2023

4:24Durch einen frühen Patzer in Aues Hintermannschaft gehen die Schanzer in Führung. Aue kommt im Laufe der ersten Halbzeit immer besser ins Spiel und erzielt den Ausgleich. Vom Punkt macht Dimitrij Nazarov den Sack für Aue in der zweiten Hälfte zu.