Bei Ostrzinskis erstem Saison-Einsatz: Zwei BVB-Negativserien reißen

Die Dortmunder U 23 hat beim 3:0 gegen den TSV 1860 München seit längerem mal wieder zu null gespielt. Zwischen den Pfosten stand erstmals in dieser Saison Silas Ostrzinski.

Zum Abschluss des 17. Spieltags der 3. Liga setzten sich die BVB-Talente im Heimspiel gegen den TSV 1860 München mit 3:0 durch und beendeten damit zwei Negativserien. Nach zuvor vier sieglosen Spielen am Stück (zwei Unentschieden, zwei Niederlagen) gelang am Sonntagabend ein Dreier. Zudem blieb die Dortmunder U 23 das erste Mal seit acht Spielen ohne Gegentor.

Dortmunds Trainer Jan Zimmermann dürfte sich bestätigt fühlen, denn er nahm einen Wechsel zwischen den Pfosten vor: Silas Ostrzinski stand für Tiago Estevao im Tor. Der 20-Jährige konnte sich bei seinem ersten Einsatz in dieser Saison insbesondere vor der Pause mehrfach auszeichnen (kicker-Note 2,0).

Unfreiwillig musste Zimmermann dagegen seine Innenverteidigung neu formieren: Hendry Blank fehlte gesperrt, und Antonios Papadopoulos kam beim 1:1 der BVB-Profis in Leverkusen zum Einsatz. Dafür rückte wie erwartet Kapitän Franz Pfanne zurück ins Abwehrzentrum, an seiner Seite stand Mario Suver neu im Team. Beide machten ihre Sache ordentlich.

Drei Tore binnen 18 Minuten

Vorne machten Ole Pohlmann (63. Minute), Julian Hettwer (78.) und Ayman Azhil (81.) binnen 18 Minuten kurzen Prozess und stellten im Schneetreiben im Stadion Rote Erde auf 3:0 für die Dortmunder.

"Am Ende hatten wir das nötige Glück auf unserer Seite. Wir haben uns gut ins Spiel reingekämpft", meinte Torschütze Pohlmann (kicker-Note 1,5) bei "MagentaSport" und sagte zu seinem Treffer: "Ich versuche immer, meine Leistung zu bringen. Manchmal klappt es nicht, heute hat es aber geklappt, darüber bin ich froh. Man muss immer den Kopf oben halten."

Selbstvertrauen für die restlichen drei Spiele

Auch Zimmermann lobte die Leistungssteigerung. "Wir hatten uns vorgenommen, dass wir es intensiver und aggressiver angehen als in Aue. Nach einer Viertelstunde, in der wir etwas Probleme hatten reinzukommen, haben wir uns gut ins Spiel gearbeitet und uns im weiteren Verlauf den Sieg verdient", so der 44-Jährige.

Der Erfolg gebe seiner Mannschaft Selbstvertrauen für die restlichen drei Spiele in diesem Jahr. "Wir wollen am liebsten nachlegen", sagte Zimmermann mit Blick auf die Partie beim SSV Ulm 1846 Fußball am Samstag (14 Uhr, LIVE! bei kicker). Danach stehen noch zwei Heimspiele an: gegen Halle und gegen Preußen Münster. Beide stehen in der Tabelle hinter den nun auf Platz zehn geführten Dortmundern.