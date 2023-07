Bei ordentlichem Boniface-Debüt: Puerta überzeugt und patzt

Bayer 04 Leverkusen hat im unmittelbaren Anschluss an sein Trainingslager in Österreich sein Testspiel bei Real Sociedad San Sebastian verloren. Beim 0:1 gab Mittelstürmer Victor Boniface sein Debüt im Bayer-Trikot. Auffälligster Akteur war aber der junge Wintereinkauf Gustavo Puerta, der allerdings den Siegtreffer der Basken verschuldete.

In der Reale Arena in San Sebastian gab Leverkusens Trainer Xabi Alonso in seiner Heimat dem vor sechs Tagen 20 Jahre alt gewordenen Winterzugang Gustavo Puerta als Belohnung für eine bislang gute Vorbereitung eine Chance in der Startelf und beorderte den kolumbianischen U-20-Nationalspieler neben Sommer-Einkauf Granit Xhaka auf die Doppelsechs.

Und der mit einem ausgeprägten Vorwärtsgang ausgestattete Mittelfeldspieler, der für das erste Halbjahr 2023 an den 1. FC Nürnberg ausgeliehen worden war, lieferte in seinem 45-Minuten-Einsatz über weite Strecken eine überzeugende Leistung ab. So agierte der Rechtsfuß unerschrocken, zeigte sich, bewies Übersicht und prüfte Real-Sociedad-Keeper Alex Remiro nach einem Ballgewinn im Pressing mit einem Schuss aus 23 Metern.

Allerdings stand der Rechtsfuß bei der 1:0-Führung der Basken Pate: Nach einer Hereingabe in den Leverkusener Strafraum wollte Puerta die Situation spielerisch lösen und legte unfreiwillig für Torschütze Brais Mendez auf. Trotz dieses Faux-pas bleibt es erstaunlich, dass Puerta, der bereits im Leverkusener Trainingslager im österreichischen Saalfelden Pluspunkte gesammelt hatte, vergangene Saison bei den abstiegsgefährdeten Mittelfranken in der 2. Liga zu keinem einzigen Einsatz kam und nur einmal im Spieltagsaufgebot stand.

Debütant Boniface

Gegen den spanischen Champions-League-Teilnehmer, der auf Kurzpassspiel und Ballbesitzfußball setzte, sah sich die Werkself zu Beginn oft in der Rolle des Reagierenden. Eine Rolle, die dem Team von Xabi Alonso durchaus schmeckte, kam es doch demzufolge mit schnellem Umschaltspiel und in Folge von hohen Ballgewinnen nach gutem Pressing, das in der Vorbereitung einstudiert wurde, zu ihren besten Chancen.

So erzielte Jeremie Frimpong bereits in der ersten Minute einen regulären Treffer, den er mit einem beherzten Vorstoß selbst eingeleitet hatte. Aber nach einer Hereingabe von Jonas Hofmann und einer hochwertigen Ablage von Zehner Florian Wirtz auf engstem Raum sah das Schiedsrichterteam ihn fälschlicherweise im Abseits. Eine Entscheidung, die der Überprüfung durch den VAR nie standgehalten hätte.

Gegen die frühzeitig viel wechselnden Gastgeber hatte Bayer, das wie schon beim 1:2 gegen den SC Paderborn im 4-2-3-1 agierte, nach der Pause klar mehr Spielanteile, ließ aber in der Offensive die Präzision vermissen. Das galt auch für Debütant Victor Boniface, der nach einem hohen Ballgewinn von Xhaka (54.) mit einem schlechten ersten Kontakt eine gute Chance zunichtemachte.

Hat seinen ersten Einsatz für die Werkself hinter sich - und ordentlich agiert: Stürmer Victor Boniface. Getty Images

Insgesamt verlief der erste Einsatz des vor einer Woche von Union Saint-Gilloise gekommenen Nigerianers ordentlich. Der bullige Mittelstürmer band sich gut ins Kombinationsspiel ein, agierte aber bereits vor der Pause im Abschluss unglücklich. Bei seinem Kopfballtreffer (15.) nach feiner Flanke von Puerta stand er klar im Abseits. Nach einem glänzenden Steilpass von Innenverteidiger Edmond Tapsoba ging sein Abschluss aus etwa 20 Metern weit über den Kasten der Basken um den ehemaligen Dortmunder Mikel Merino.

Die Werkself, bei der die geplanten Schlüsselspieler Wirtz, Xhaka und Linksverteidiger Alejandro Grimaldo diesmal relativ wenige Akzente setzen, ließ defensiv insgesamt wenig zu, es aber gegen effizientere Basken im gegnerischen Strafraum an Entschlossenheit und Genauigkeit mangeln.

Xabi Alonsos Simulationswoche

Der Partie gegen Real Sociedad, die zugunsten der Fundacion Columbus ausgetragen wurde, die sich unter anderem den Kampf gegen die Spastische Lähmung 50 (SPG50) widmet, folgt am Mittwoch der nächste Härtetest bei Olympique Marseille, ehe es am Samstag gegen Conference-League-Seger West Ham United geht. Drei Tests innerhalb von acht Tagen, mit denen Xabi Alonso die ab Oktober anstehenden englischen Wochen simulieren möchte.