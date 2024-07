Bei Olympiasieg: DFB schüttet 20.000 Euro für die DFB-Frauen aus

Für die deutsche Frauen-Nationalmannschaft stehen noch zwei EM-Qualifikationsspiele an, doch Olympia in Paris wirft längst die Schatten voraus. Nun sind auch die Prämien geklärt.

Die beiden für die DFB-Frauen unbedeutenden EM-Qualifikationsspiele gegen Island (12. Juli in Reykjavik) sowie gegen Österreich (16. Juli in Hannover) nimmt Trainer Horst Hrubesch zum Testen für das ab 25. Juli anstehende olympische Fußballturnier der Frauen.

Dort geht es für Alexandra Popp und Co. darum, sich zumindest eine Medaille zu sichern, im Idealfall wie 2016 Gold. Da gewann die DFB-Elf in Brasilien im Maracana im Finale beim letzten Spiel von Bundestrainerin Silvia Neid gegen Schweden mit 2:1.

Sollte es mit dem Olympiasieg 2024 in Paris klappen, dann würde jede Spielerin des 18-köpfigen Aufgebots 20.000 Euro bekommen. Für Silber schüttet der DFB je 15.000 Euro aus, für Bronze gäbe es vom Verband noch je 10.000 Euro. Dies bestätigte der DFB der Deutschen Presse-Agentur, nachdem zuvor die "Sport Bild" darüber berichtet hatte.

Diese Summen entsprechen den Prämien, die die Deutsche Sporthilfe im Erfolgsfall bei Einzelsportarten ausschüttet. Beim DFB hatte sich der Mannschaftsrat um Kapitänin Popp mit dem Verband darauf verständigt.

Am 25. Juli beginnt die Medaillenjagd

Für die deutschen Frauen geht es bei den Sommerspielen in der französischen Hauptstadt bei der Jagd nach Gold am 25. Juli in Marseille gegen Australien los, am 28. Juli wartet der viermalige Weltmeister USA ebenfalls in Marseille auf die DFB-Auswahl und zum Abschluss der Gruppenphase geht am 31. Juli die Partie gegen Sambia in Saint Etienne über die Bühne.

Das Ziel ist der 10. August, denn da steigt das Finale in Paris.