Bei Nagelsmann gesetzt: Rüdiger spielt bei der EM eine zentrale Rolle

Keine Frage: Antonio Rüdiger ist bei der EM dabei und spielt in den Planungen von Trainer Julian Nagelsmann eine tragende Rolle. Hinter dem Verteidiger von Real Madrid liegt eine bärenstarke Saison.

"Ja, das hat er mir so gesagt." Dass Antonio Rüdiger von Julian Nagelsmann zum Abwehrchef auserkoren wurde, bestätigte der 31-Jährige im März. Kaum eine Nominierung für den EM-Kader, die also weniger überraschend daherkam. Ein Berliner Döner-Verkäufer, bei dem Rüdiger Stammgast ist, gab sie via Instagram-Seite des DFB bekannt. Nach Nico Schlotterbeck, Jonathan Tah und Robin Koch ist Rüdiger der vierte Innenverteidiger im Kader, womit die Chancen für Mats Hummels auf eine Berufung auf ein Minimum gesunken sind.

Dabei war der Real-Abwehrspieler noch vor einem halben Jahr nicht unumstritten, zeigte beim Pendeln zwischen Verein und Nationalmannschaft zwei Gesichter. Unter Nagelsmann stand er trotzdem bei allen sechs Spielen in der Startelf, inzwischen hat er 68 Länderspiele (drei Tore) vorzuweisen. Bei der EM 2021 und der WM in Katar war er Stammkraft.

Bei Real Madrid trumpfte Rüdiger ohnehin groß auf. Da sich Eder Militao gleich im ersten Saisonspiel verletzte und später auch David Alaba länger ausfiel, avancierte der gebürtige Berliner auch bei den Königlichen zur tragenden Figur im Abwehrverbund. Es ist auch Rüdigers Verdienst, dass die Madrilenen bereits als Meister feststehen und in 36 Spielen gerade mal 22 Gegentore kassierten.

Wird "der Verrückte" erneut Champions-League-Sieger?

Publikumsliebling ist er wegen seiner resoluten und mitunter spektakulären Spielweise sowieso: Bei der Meisterfeier bezeichnete er sich jüngst selbst als "El Loco", den Verrückten. Womöglich reist Rüdiger ja sogar als Champions-League-Sieger zur EM. Am 1. Juni steigt das Finale in Wembley gegen Borussia Dortmund, weswegen er das DFB-Trainingslager im Weimarer Land (26. bis 31. Mai) sowie den vorletzten Test gegen die Ukraine (3. Juni) verpassen wird. 2021 hatte er bereits mit dem FC Chelsea den Henkelpott gewonnen.

Dass die Königlichen im Halbfinale den FC Bayern ausschalteten, war auch Rüdigers Leistung geschuldet. Schließlich war es der ehemalige Stuttgart-Profi, der die Vorlage zum 2:1-Siegtreffer durch Joselu gab.