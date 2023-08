Bei Nacht und Nebel nach Barcelona: Ein Ultracycling-Rennen durch Europa

Von Wien nach Barcelona mit dem Rennrad - so schnell wie möglich. kicker-Reporter Moritz Kreilinger stand zum zweiten Mal beim über 2500 Kilometer langen Three Peaks Bike Race am Start. Ein Erlebnisbericht rund um die alltäglichen Probleme bei Ultracycling-Rennen.

Im Ziel trotz vieler Hürden: Während sich die Hitze am Arc de Triomf in Barcelona (li.) staute, zeigte sich das französische Zentralmassiv von einer anderen Seite. Moritz Kreilinger (2)

Ein Gemisch aus Nebel und Wolken zieht über die hochalpine Straße hinweg und beschränkt die Sichtweite auf wenige Meter. Von der Sonne ist um 21.30 Uhr auch nicht mehr viel zu sehen. Doch ich weiß, dass noch einige steile Serpentinen der legendären Ostrampe des Timmelsjoch auf mich warten. Der rund 30 Kilometer lange Anstieg mit über 1800 Höhenmetern ist der gefürchtete Scharfrichter am Ende des Ötztaler Radmarathons.

Der kleine Unterschied: Auf die Teilnehmer des traditionsreichen Events mit knapp 240 Kilometern über vier Berge wartet nach der Passhöhe auf 2474 Meter nur noch die Abfahrt bis zum Ziel in Sölden. Daran brauche ich nach weniger als einem Drittel der absolvierten Strecke auf dem Weg nach Barcelona noch nicht mal zu denken.

Schokoriegel und Brezel statt der erhofften Pizza

Die Dolomiten von ihrer schönsten Seite: Am Morgen des dritten Tages auf dem Weg zum Sellajoch. Moritz Kreilinger

Nach etwa 750 Kilometern in knapp 55 Stunden drehen sich meine Gedanken am Abend von Tag drei nur um zwei Dinge: Essen und Schlafen. Bezüglich Ersterem werde ich mich an dem Abend mit einer noch vorhandenen Brezel und einem Schokoriegel zufriedengeben müssen, in Sölden hat bereits alles geschlossen - kulinarisch nicht gerade der ideale Abschluss des Tages nach 16 Stunden auf dem Rad und über 8000 verbrauchten Kalorien.

Überhaupt ist die Verpflegung eine Sache für sich. Spezielle Sportnahrung, ob als Riegel oder Gel, würde den Platzbedarf in den möglichst klein gehaltenen Taschen am Rad für die Dauer des Events sprengen. Außerdem wäre Nachschub unterwegs schwerer zu bekommen. Pizza, Snickers, Gummibärchen, Croissant und Cola stehen bei den meisten Teilnehmern daher hoch im Kurs.

Kurzum: Alles, was möglichst viele Kohlenhydrate beinhaltet, mit möglichst wenig Zeitverlust zu bekommen und im besten Fall auch noch irgendwie während des Fahrens zu konsumieren ist. Knapp zwei Wochen nach dem Rennen mache ich aus naheliegenden Gründen noch immer einen großen Bogen um französische Bäckereiprodukte.

Ein gewohntes Bild: Die Regenjacke als wichtigstes Utensil. Moritz Kreilinger

Zurück zum Schlaf, vom dem bekomme ich in dieser Nacht deutlich mehr als geplant - ganze fünf Stunden. Gewitter und Starkregen durchkreuzen meine Pläne und zwingen mich dazu, schon in Sölden und damit viel früher als erhofft meine Isomatte aufzublasen und mich in den Schlafsack zu legen. Der überdachte Einstieg zu der sonst von Skifahrern und Wanderern genutzten Gondel ist der dafür ideale Platz. Als der Wecker um kurz vor 5 Uhr klingelt, regnet es noch immer. Mühsam ziehe ich meine Radklamotten wieder an. Die Vorfreude auf den Tag hält sich in diesem Moment in Grenzen. Doch immerhin: Den ersten von drei Checkpoints habe ich mit dem Timmelsjoch hinter mir.

Freie Streckenwahl - bis auf drei Checkpoints

Wie viele andere Rennen dieser Art kombiniert das Three Peaks Bike Race eine für jeden frei wählbare Route mit festen Streckenabschnitten, sogenannten Checkpoints, die jährlich wechseln. Die Wahl der eigenen Strecke beschäftigt einen genau wie die Frage, welches Equipment tatsächlich nötig ist und was man, um ein paar Gramm zu sparen, doch zu Hause lässt, also schon Monate im Vorfeld.

Zwischen dem Start in Wien am 9. Juli und dem Ziel in Barcelona sind in diesem Jahr in den Alpen (Timmelsjoch), dem Zentralmassiv in Frankreich (Puy Mary) und den Pyrenäen (Col de Portet d'Aspet) die festgelegten Routenabschnitte zu befahren. Dazwischen ist es eine Abwägung: Der kürzeste Weg beinhaltet in aller Regel mehr Höhenmeter. Umwege über flacheres Terrain können sich lohnen, müssen es aber nicht.

Die wichtigste Regel: Jeder ist auf sich allein gestellt

Der "perfekte" Schlafplatz: Eine Holzhütte am Straßenrand bietet ideale Bedingungen für eine Schlafpause im Rennen. Moritz Kreilinger

Die Regeln sind recht einfach: Festgelegte Etappenziele gibt es nicht. Jeder fährt, wann er will bei Tag und Nacht, jeder stoppt, wann, wo und wie lange er möchte. Im Windschatten anderer Teilnehmer zu fahren ist verboten, außer man meldet sich zu zweit für die Paar-Wertung an. Die Zeitmessung startet in Wien und wird erst in Barcelona wieder gestoppt. Es gibt keine organisierte Unterstützung von außen. Jeder darf nur auf die öffentlich zugängliche Infrastruktur zurückgreifen, die allen zur Verfügung steht, um sich mit Verpflegung einzudecken oder beispielsweise in einem Hotel zu erholen.

Mit der Unberechenbarkeit des Wetters müssen alle leben. Die folgenden Tage werden im wahrsten Sinne zum Wechselbad der Gefühle: Nach stundenlangem Dauerregen in der Schweiz habe ich mich damit abgefunden, dass meine Klamotten weder an diesem Tag noch in der Nacht trocken werden. Auf einer Karte lässt sich der Standort und die bereits gefahrene Strecke aller Teilnehmer im Livetracking jederzeit verfolgen. Ich gebe zu: In diesem Moment beneide ich diejenigen, die eine deutlich südlicher verlaufende Route über Mailand und Turin gewählt haben. Später erfahre ich, dass dort die Hitze bereits recht unangenehm war. Auch nicht besser ...

Diesmal gibt es Pizza - aber aus dem Automaten

Am folgenden Tag spüre ich das selbst. In Frankreich angekommen, habe ich das Gefühl, mir würde jemand einen Föhn auf heißester Stufe vors Gesicht halten - über 35 Grad und ein zermürbender Gegenwind machen den auf dem Papier einfachsten Abschnitt zum mentalen Härtetest. Tiefpunkte, physisch wie mental, sind bei einer so dauerhaft hohen Belastung nicht zu vermeiden. Mit jedem Tritt kämpfen die Beine zusätzlich gegen das Motivationsloch an. Irgendwann wird es immer wieder besser.

Ständig auf der Suche nach Wasser: Erst recht, wenn am 14. Juli alle Geschäfte in Frankreich geschlossen sind. Moritz Kreilinger

Das Gefühl für die Zeit ist aber längst verlorengegangen. Nachdem ich vor dem zweiten geschlossenen Supermarkt frustriert im Internet nach weiteren Optionen schaue, bemerke ich mein Problem: 14. Juli, Nationalfeiertag. Na super! Ich werde im Verlauf des Tages feststellen, dass eine Pizza aus einem Automaten gar nicht so schlecht schmecken muss, wie befürchtet.

Am nächsten Tag schüttet es wieder aus Kübeln. Die Aussicht auf die landschaftlich traumhafte Gegend rund um den zweiten Checkpoint am Vulkanberg Puy Mary wird mir von Regenwolken und Nebelschwaden blockiert. 1800 Kilometer habe in den Beinen - knapp 700 sind es noch bis Barcelona.

Genau dort rollt zu diesem Zeitpunkt der Sieger unter dem Arc de Triomf ein. Adam Bialek, als Topfavorit gestartet, kommt nach fünf Tagen, 20 Stunden und drei Minuten mit weitem Vorsprung als Erster im Ziel an - mit einer durchschnittlichen Fahrleistung von über 430 Kilometern in 24 Stunden. Chapeau!

Schaltungsdefekt: Über 100 Kilometer im gleichen Gang

Kein Vulkan in Sicht: Auch der zweite Checkpoint war in Wolken und Nebel gehüllt. Moritz Kreilinger

Von mechanischen Problemen bleibe ich wie schon im Vorjahr gänzlich verschont. Doch ich leide mit den zahlreichen Teilnehmern, die in den sozialen Netzwerken von platten Reifen am Fließband oder defekten Schaltungen berichten.

Das eindrücklichste Beispiel: Thomas Alexander Henn kämpft bei seiner bereits dritten Teilnahme bis zum Schluss dagegen an, das Rennen erstmals aufgeben zu müssen. Ein Schaltungsdefekt zwingt ihn über 90 Kilometer auf dem hinten einzig noch verfügbaren Ritzel zu fahren - bergauf ist der Tritt etwas zu schwer, bergab zu leicht. Durch die bevorstehenden Pyrenäen kommt er so nicht.

Endlich in Toulouse angekommen, findet sich sogar sonntags eine geöffnete Werkstatt. Doch die nötigen Ersatzteile lassen sich trotz intensiver Bemühungen und vieler Telefonate des Mechanikers in der 470.000-Einwohner-Stadt nicht auftreiben. Es hat nicht viel gefehlt und Henn hätte sich kurzerhand ein neues Fahrrad gekauft. Letztlich darf er sich ein Rad leihen. Es ist zwar zu klein, mit gröberen Reifen fürs Gelände und unnötigem Ballast wie Schutzblechen und Gepäckträger ausgestattet, doch die neue Maschine bringt ihn die verbleibenden knapp 600 Kilometer bis ins Ziel. Auf dem Heimweg Richtung München macht Henn erneut einen Abstecher nach Toulouse, sein Rad will er schließlich zurückhaben.

Die Hitze Spaniens umgehen: 27 Grad um 3.30 Uhr

Etwas zu klein: Auf einem nicht ideal passenden Leihrad absolviert Thomas Alexander Henn nach einem Defekt die finalen 600 Kilometer. Thomas Alexander Henn

Für den Alltagsradler sind die Dimensionen im Ultracycling schwer greifbar. Es mag komisch klingen: Aber wenn das Ziel weniger als 500 Kilometer entfernt liegt, komme ich in einen Flow und jegliche Strapazen werden von der Euphorie in den Hintergrund gedrückt. Knapp 430 Kilometer, drei Pässe in den Pyrenäen und über 7000 Höhenmeter liegen noch vor mir, als ich am achten Morgen starte. Die brütende Hitze in Spanien und das greifbare Ziel lassen mich meine Strategie ändern.

Von hier will ich bis ins Ziel ohne weiteren Stopp durchfahren. Nachts um 3.30 Uhr zeigt das Thermometer noch erschreckende 27 Grad an. Kurz vor dem Sonnenaufgang wird der Kampf gegen die Müdigkeit immer größer. Doch die Taktik geht auf. Rund 30 Stunden nach dem Start in den Pyrenäen komme ich in Barcelona an - bevor die Temperatur am Nachmittag auf über 40 Grad klettert.

Im Ziel: Müde, glücklich, wehmütig

Nach neun Tagen, drei Stunden und 39 Minuten liegen 2555 Kilometern mit 29.533 Höhenmetern hinter mir. Ich bin glücklich, erleichtert, aber auch ein bisschen wehmütig, dass es vorbei ist. 186 Teilnehmer sind gestartet, 127 ins Ziel gekommen, ich lande auf Rang 49. Doch der Gegner war für mich von Anfang an nur die Strecke. Ich habe also gewonnen und ich werde wiederkommen. So viel steht fest. Aber erstmal muss ich jetzt schlafen.

Moritz Kreilinger

Von Wien nach Barcelona: Die 2555 Kilometer lange Route entlang der Checkpoints durch Europa. Screenshot: Komoot