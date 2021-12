Bei Müller gerät Nagelsmann ins Schwärmen

Thomas Müller beging sein Jubiläum, wie es sich für einen Spieler seiner Klasse und für seinem Anspruch gehört: Er steuerte in seinem 400. Bundesligaspiel ein Tor und eine Vorlage zum 4:0 gegen den VfL Wolfsburg bei. Sein Trainer outet sich anschließend als Fan.

Das Spiel war entschieden, die kurze Winterpause so gut wie erreicht: Doch Thomas Müller versprühte in der Schlussphase gegen Wolfsburg noch immer einen Hunger wie die Festgesellschaft auf den Gänsebraten am ersten Weihnachtsfeiertag. Unermüdlich trieb er seine Kollegen an - verbal und selbst in Aktion. Und natürlich jubelte Müller auch als an dieser Szene Unbeteiligter über Robert Lewandowskis 4:0.

Zuvor hatte der 32-Jährige mit einem Abstauber zum 1:0 und der feinen Vorarbeit zu Dayot Upamecanos 2:0 die Weichen auf Sieg gestellt. Sein Anteil? Groß! "Seine Leistung war sehr gut, er ist in der zweiten Halbzeit auch nochmal gut angelaufen, hat in den Anlaufaktionen immer wieder angefeuert und zum Beispiel Lewy sehr gut gecoacht", lobte Trainer Julian Nagelsmann und kam zu der nicht exklusiven Erkenntnis: "Thomas hat eine große Gabe, Räume und Dinge zu erkennen."

Augenthaler und Schwarzenbeck in Reichweite

Auch dank dieser Gabe hat der Nationalspieler eine starke Hinrunde hingelegt, fünf Tore und 15 Vorlagen summieren sich zu starken 20 Scorerpunkten. Bereits zum elften Mal in seiner Karriere hat er diese Marke erreicht, und dies bereits bei Saisonhalbzeit. "Thomas hat alles gewonnen in seinem Leben, was man gewinnen kann. Er hat großen Einfluss auf den FC Bayern und die Nationalmannschaft gehabt und hat ihn immer noch, ist trotzdem extrem nahbar, unglaublich intelligent und schlagfertig", schwärmte Nagelsmann, auch von Müllers Talenten außerhalb des Platzes: "Er hat für jede Situation einen Spruch, aber immer mit Gehalt. Thomas ist sehr amüsant, aber sehr fokussiert, die Arbeit mit ihm macht viel Freude."

Zum sprichwörtlichen alten Eisen gehört der ewige Müller noch lange nicht, selbst die Marke von 500 Bundesligaspielen scheint realistisch. Nur fünf Spieler standen für den Rekordmeister häufiger auf dem Platz als Müller, als Nächsten wird er Klaus Augenthaler (404) überholen, auch "Katsche" Schwarzenbeck (416) ist noch in dieser Saison erreichbar, Gerd Müller (427) und Oliver Kahn (429) in der kommenden. An der Spitze thront Sepp Maier mit 473 Partien. Noch. In der Saison 2023/24 könnte Müller vorbeiziehen.