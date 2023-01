Bei minus 13 Grad: Deutsche Kombinierer landen auf Platz 2

Nach gut drei Wochen Pause gilt es wieder für die Nordischen Kombinierer. Im Kühlschrank von Otepää begannen die bis zum Sonntag andauernden Wettkämpfe mit dem Mixed-Team-Wettbewerb, in dem das DSV-Team hinter Norwegen und vor Österreich auf Platz zwei landete.

Am Wochenende im Blickpunkt: Die Schanze in Otepää. imago images/Scanpix

Die deutschen Kombinierer sind im zweiten Mixed-Wettbewerb der Weltcup-Geschichte knapp am Sieg vorbei geschrammt. Nur Norwegen war nach Springen und Langlauf besser als das DSV-Quartett mit Manuel Faißt, Jenny Nowak, Nathalie Armbruster und Julian Schmid. Im Kühlschrank von Otepää landete Österreich bei der WM-Generalprobe als Dritter ebenfalls auf dem Podest. Die übrigen Teams lagen deutlich zurück. Insgesamt waren neun Mannschaften am Start.

Bei 13 Grad unter dem Gefrierpunkt hatte das DSV-Team nach dem Springen sogar knapp vor Norwegen in Führung gelegen, im Langlauf aber drehten die Norweger mit Gyda Westvold Hansen, Jens Luras Oftebro, Jörgen Graabak und Ida Marie Hagen auf und kamen schließlich mit Ende 18,2 Sekunden Vorsprung ins Ziel.

Der Mixed-Wettbewerb in Estland wird in dieser Weltcup-Saison der einzige bleiben, am 26. Februar feiert diese Wettbewerbsform im slowenischen Planica aber seine WM-Premiere. Beim ersten Event überhaupt Anfang 2022 in Val di Fiemme war Deutschland hinter Norwegen und Österreich auf dem dritten Platz gelandet.

In Otepää geht es am Samstag und Sonntag für die Männer und Frauen jeweils mit den Einzel-Wettkämpfen weiter. Olympiasieger Vinzenz Geiger (erkältet) und der sechsmalige Weltmeister Johannes Rydzek (Corona) sind nicht mit nach Estland gereist, erkrankt ist auch der im Gesamtweltcup führende Norweger Jarl Magnus Riiber.