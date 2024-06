Bei Kashia überwiegt der Stolz: "Das Schönste, was man erreichen kann"

Georgien hat die Sensation verpasst, schied vielmehr klar gegen Spanien im Achtelfinale aus. Bei den Kaukasiern überwog am Ende aber dennoch der Stolz auf das Erreichte.

"Dass Georgien bei einer Europameisterschaft dabei ist, hätte man sich ja nie vorgestellt", sagte Bastian Schweinsteiger in der ARD nach dem 1:4-Achtelfinal-Aus der Kaukasier gegen Spanien und zollte dem Außenseiter Respekt. "Hut ab, dass sie es dann auch noch bis ins Achtelfinale geschafft haben."

Respekt ist das große Stichwort, denn in der Tat haben sich die Georgier durch ihre erfrischenden Auftritte während der Vorrunde und auch in den ersten 45 Minuten gegen die Spanier diesen nicht nur zu Hause verdient.

"Wir sind als eine Mannschaft hergekommen, von der niemand irgendetwas erwartet hat. Wir haben uns qualifiziert und sind stolz, überhaupt in die K.-o.-Runde gekommen zu sein", sagte Kapitän Guram Kashia nach Abpfiff und ergänzte: "Das Land ist stolz auf uns, wir sind stolz auf uns. Wir haben den georgischen Fußball nach Europa gebracht und deswegen sind wir glücklich, obwohl wir verloren haben."

Sagnol: "Müssen das noch realisieren"

Natürlich wäre es "schön gewesen, wenn es anders gelaufen wäre", sagte der 36-Jährige mit Blick auf das eigene EM-Aus, wusste aber auch, dass Spanien der verdiente Sieger war: "Besonders in der zweiten Hälfte hatten wir keine Chance mehr." Dennoch lastete die Niederlage noch auf dem Gemüt der Georgier, wie auch Trainer Willy Sagnol zugab.

"Nach einer Niederlage ist es immer ein bisschen schwierig", meinte der Franzose und verwies direkt darauf, dass sich die Trauer schon bald in Freude wandeln werde: "In den nächsten Tagen werden wir realisieren, was wir erreicht haben. Dann werden wir noch stolzer auf uns sein."

Kapitän Kashia war sich dessen schon bewusst. "Das ganze Land ist stolz auf uns. Und das ist das Schönste, was man erreichen kann", meinte der Abwehrspieler: "Es ist ein wunderbarer Augenblick für uns, wir sind bekannt und beliebt. Der Fußball bringt Energie und Freude ins Land. Das ist doch sehr schön. Ich bin sehr stolz. Wir haben dem Land gezeigt, dass wir alles geben und deshalb können wir erhobenen Hauptes nach Hause fahren."