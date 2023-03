Bei Juve tut es Streich besonders weh: "Wir lieben Italien"

Der SC Freiburg tritt am Donnerstag bei Juventus Turin an, muss dabei auf einige Auswärtsfans jedoch verzichten. Ein Spiel, bei dem das nicht nur Trainer Christian Streich besonders schmerzt.

Dass Juventus Turin aus der bisher vielleicht größten europäischen Auswärtsnacht des SC Freiburg ein Stück weit die Luft lässt, sorgt bei Trainer Christian Streich natürlich nicht für Freudensprünge. Die Stornierung seitens des italienischen Rekordmeisters und zuständiger Behörden von Tickets, die über Mitgliedschaften beim Heimverein erworben worden waren, sei "sehr, sehr schade", erklärte der Chefcoach am Mittwochabend auf der Spieltags-PK. So bleibt es bei 2100 Gäste-Fans im Juventus Stadium.

Und das ausgerechnet bei einer Begegnung, die für den italienischen Nationalspieler Vincenzo Grifo, aber auch für Streich eine besondere ist. "Wir lieben Italien, ich gehe hier wahnsinnig gerne in den Urlaub - und nicht nur ans Meer", bedauerte der 57-Jährige, der von den großen italienischen Vereinen, dem italienischen Fußball im Allgemeinen oder besonderen deutschen Duellen mit der italienischen Nationalmannschaft schwärmte, die für ihn größer seien "als Deutschland gegen Spanien oder Deutschland gegen England". Dementsprechend ist "die Enttäuschung bei uns und bei den Fans groß."

Vor allem, weil diese besondere Auswärtsfahrt für viele Anhänger, die ihre Reise nun absagen mussten, eine relativ realisierbare gewesen wäre. "Turin ist für uns so nah - aus Freiburg ist das so nah, wie wenn wir ein Auswärtsspiel in Köln haben", verglich Streich, der wirklich betroffen wirkte. "Die Leute, die diese Entscheidung treffen, müssen sie dann auch verantworten."

7000 Tickets vergriffen: Ein Public Viewing als Trostpflaster

Ein Trostpflaster für Fans, die nun in die Röhre schauen, wird es allerdings geben. Als Ausgleich für die in Turin ausgebooteten Freiburger organisierte der Sport-Club kurzfristig ein Public Viewing im heimischen Europa-Park-Stadion. Nach intensivem Einsatz rang die Klubführung der UEFA die mit Blick auf die TV-Rechte nötige Zustimmung dafür ab. Die 7000 Tickets für das Stadionerlebnis mit Großbildleinwand waren schnell vergriffen.