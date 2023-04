Bei Giroux-Meilenstein: Stützle stockt auf - Peterka lässt Sabres hoffen

Die Buffalo Sabres dürfen weiterhin auf die Play-off-Teilnahme hoffen. JJ Peterka hat seinen Anteil daran. Die NHL am Dienstagmorgen.

Peterka erzielte beim Auswärtssieg der Sabres bei den New York Rangers sein mittlerweile zwölftes Saisontor. Buffalo gewann das Interstate-Duell im "Big Apple" mit 3:2 nach Penaltyschießen. Während die "Broadway Blueshirts" bereits für die Play-offs qualifiziert sind, müssen die Sabres sich weiterhin strecken und liegen mit 87 Punkten vier Zähler hinter dem zweiten Wildcard-Spot, den die New York Islanders aktuell halten.

Gut für das formstarke Buffallo, das sieben Siege aus den vergangenen neun Spielen einfuhr: Drei Partien stehen noch aus für das Peterka-Team, das erstmals seit zwölf Jahren wieder 40 Siege in einer Saison einfahren konnte. Die Islanders (eine Partie ausstehend) und die ebenfalls vor den Sabres rangierenden Pittsburgh Penguins (90 Punkte, zwei Spiele) haben weniger Möglichkeiten, zu weiteren Punkten zu kommen.

Weiter Punkte für Stützle - Grubauer-Sieg

Im vorletzten Saisonspiel in der Nacht zu Freitag treffen die Sabres auf die Ottawa Senators um Tim Stützle. Die Kanadier holten ein 3:2 gegen die Carolina Hurricanes. Stützle traf beim 2:0 zum 38. Mal in dieser Saison. Die Vorlage kam von Claude Giroux, der damit die Marke von 1000 Scorerpunkten in seiner NHL-Karriere erreichte. Stützle kam darüber hinaus auch zu seiner 50. Torvorlage - beim 1:0 legte wiederum der Deutsche für Giroux auf, der mit seinem 33. Saisontor den Torreigen in Ottawa eröffnete. Die Sabres sind mit 85 Punkten aus dem Rennen.

Weitere Deutsche waren in der Nacht zum Dienstag im Einsatz. Während Goalie Philipp Grubauer (23 Saves) im Tor der Seattle Kraken ein 4:1 (0:1, 3:0, 1:0) bei den Arizona Coyotes feierte, musste Moritz Seider mit den Detroit Red Wings eine heftige 1:6 (0:3, 1:3, 0:0)-Heimpleite gegen die Dallas Stars einstecken. Auch Nico Sturm war mit den San Jose Sharks beim 2:6 (1:3, 0:0, 1:3) bei den Winnipeg Jets chancenlos. Beide Deutschen blieben ohne Scorerpunkte.

Blackhawks schicken Reichel nach Rockford

Lukas Reichel fehlte im Dress der Chicago Blackhawks beim 2:4 gegen die Minnesota Wild. Sein Arbeitgeber schickte den Nürnberger gemeinsam mit seinem Teamkollegen Alex Vlasic zum Farmteam Rockford IceHogs, das in der unterklassigen AHL noch um die Play-off-Teilnahme kämpft. Reichel hatte zuletzt für die Blackhawks gute Leistungen gezeigt. In 23 Saison-Einsätzen in der NHL kommt der 20-jährige Left Wing auf sieben Tore und acht Assists.