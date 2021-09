Bei Einigung mit türkischem Verband: DFB erteilt Freigabe für Kuntz

Der DFB gibt grünes Licht: Sollte sich U-21-Nationalmannschaftstrainer Stefan Kuntz mit dem türkischen Verband über eine Zusammenarbeit als Nationalcoach einigen, kann er aus seinem Vertrag beim DFB aussteigen.

Der Weg ist also frei. Nachdem in den letzten Tagen über ein mögliches Engagement von U-21-Nationalmannschaftstrainer Stefan Kuntz beim türkischen Verband spekuliert wurde, sendet der DFB nun ein deutliches Signal: Sollte sich Kuntz über eine Zusammenarbeit mit der Türkei einigen, würde ihn der deutsche Verband aus seinem Vertrag entlasten. Das hat das Präsidium am Freitag beschlossen und prompt bekanntgegeben. Bislang ist eine solche Einigung noch nicht erfolgt.

Der DFB möchte "ihm diesen nächsten Karriereschritt nicht verbauen." Der Schritt sei außerdem "auch ein Ausdruck der Freundschaft zwischen dem deutschen und dem türkischen Fußball."

Weitere Informationen folgen ...