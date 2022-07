"Bei einem anderen Klub würde ich das nicht erleben": Gnabry verlängert beim FC Bayern

Die zähen Verhandlungen sind beendet. Serge Gnabry (27) hat seinen Vertrag beim FC Bayern München langfristig verlängert.

Was der kicker bereits am Freitag berichtet hatte, ist nun offiziell: Wie der Rekordmeister am Samstag mitteilte, ist Gnabry nun bis 2026 vertraglich gebunden.

Das bisherige Arbeitspapier von Gnabry wäre im Sommer 2023 ausgelaufen. Anfangs waren die Gespräche mit den Bayern-Bossen für den 26-Jährigen nicht zufriedenstellend, weswegen eine Entscheidung auf sich warten ließ und er das Angebot des Klubs nicht annahm. Zwischenzeitlich war ihm, sofern er in diesem Sommer weder verlängert noch wechselt, sogar ein Platz auf der Tribüne in Aussicht gestellt worden. Dieses Vorhaben wurde nach kicker-Informationen aber später relativiert. In der jüngeren Vergangenheit hatten sich die Parteien wieder angenähert, nun konnte endlich Vollzug gemeldet werden.

Es ist etwas Besonderes, weil ich hier mit meinen Freunden auf höchstem Level zusammenspielen kann. Serge Gnabry

"Ich habe mir viele Gedanken gemacht, was ich als Spieler für die nächsten Jahre will - und kam zu dem Schluss: Ich will beim FC Bayern bleiben, hier wieder alles gewinnen und etwas erleben - vor allem noch einmal den Champions League-Titel feiern, aber diesmal mit unseren Fans", wird Gnabry in der Vereinsmitteilung zitiert. "Es ist etwas Besonderes, weil ich hier mit meinen Freunden auf höchstem Level zusammenspielen kann. Bei einem anderen Klub würde ich das sicher nicht so erleben. Ich möchte tolle Momente wieder hier erleben - und nicht woanders. Der Hunger auf große Titel geht nicht weg."

Bayern-Präsident Herbert Hainer sieht in Gnabrys Verlängerung "ein starkes Zeichen, dass ein Spieler wie Serge Gnabry seine Zukunft beim FC Bayern sieht. (...) Mit ihm, Sadio Mané, Thomas Müller, Kingsley Coman, Leroy Sané und Jamal Musiala hat der FC Bayern auf den offensiven Außenbahnen herausragende Optionen, die sich im internationalen Spitzenfußball mehr als sehen lassen können."

Seit seiner Leihrückkehr aus Sinsheim im Sommer 2018 hat sich Gnabry beim FC Bayern zu einem der besten Flügelspieler weltweit entwickelt. Der Nationalspieler, dem der FC Arsenal den Durchbruch einst nicht zugetraut hatte, hat beachtliche Zahlen vorzuweisen. In 171 Pflichtspielen im FCB-Trikot erzielte der 27-Jährige bisher 64 Tore.