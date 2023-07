Bei der Siegerehrung: Norris zerstört Verstappens Trophäe

Lando Norris ist in Ungarn zum zweiten Mal in Folge auf das Podium gefahren. Bei der Siegerehrung unterlief dem Briten aber ein Malheur.

Spannend war es in Ungarn einmal mehr nur hinter Max Verstappen. McLaren-Pilot Lando Norris überholte beim Start Lewis Hamilton und während des Rennens Team-Kollege Oscar Piastri, seinen zweiten Platz brachte der Brite anschließend zum zweiten Mal in Folge ins Ziel. So war Norris wie schon in Silverstone auf dem Podium zu sehen, dort unterlief dem 23-Jährigen aber ein Missgeschick.

Der Brite hatte nach dem Rennen am Sonntag seine Champagnerflasche so kräftig auf das Podium geschlagen, dass die Siegertrophäe von Verstappen von der obersten Stufe auf den Boden gefallen war und dabei kaputt ging. Die Schuld für die Schäden am Pokal sah Norris aber nicht bei sich. "Max hat ihn zu nah an den Rand gestellt. Und dann ist er runtergestürzt. Ist nicht mein Problem, ist ja seiner", sagte Norris mit verschmitztem Lächeln zu der Szene.

"Rekord gebrochen, Trophäe zerbrochen"

In dem Porzellan-Pokal war nach dem Malheur ein größeres Loch zu erkennen, zudem brach der Deckel ab. "Sorry, Max", twitterte das McLaren-Team. In Anspielung auf die neue Bestmarke von zwölf Siegen für das Red-Bull-Team in Serie dichtete Verstappens Rennstall zu einem Bild des kaputten Pokals: "Rekord gebrochen, Trophäe zerbrochen".

Neben Verstappen und Norris schaffte es auch der zuletzt oft unglückliche und dafür kritisierte Sergio Perez aufs Treppchen. Der Mexikaner startete von Platz neun, absolvierte aber ein sauberes Rennen inklusive starker Überholmanöver. Diese spülten den zweiten Red-Bull-Piloten bis auf Rang drei. Nico Hülkenberg, der einzige Deutsche im Fahrerfeld, wurde nur 14.