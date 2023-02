Bei der Rückkehr nach Lake Placid: Wellinger holt ersten Saisonsieg für die DSV-Adler

Erstmals seit 33 Jahren gastiert der Skisprung-Weltcup an diesem Wochenende wieder in Lake Placid, wo 1932 und 1980 die Olympischen Winterspiele stattgefunden haben. Und mit Andreas Wellinger triumphierte überraschend ein DSV-Adler, zwei weitere landeten in den Top Ten.

Abgehoben: Andreas Wellinger landet auf Platz eins. IMAGO/Eibner