Bei der Kfz-Versicherung drohen "historische Preissteigerungen"

Die Kfz-Versicherung wird im kommenden Jahr erheblich teurer. Das ist die schlechte Nachricht. Die gute: Derzeit ist Wechselsaison.

Bei der Kfz-Versicherung müssen Autofahrer im kommenden Jahr deutlich tiefer in die Tasche greifen. Zu diesem Schluss gelangt das Vergleichsportal Verivox in seinen aktuellen Berechnungen. Geschäftsführer Wolfgang Schütz spricht sogar davon, dass "wir Preissteigerungen in historischem Ausmaß erleben".

Der sogenannte Versicherungsindex des Portals zeigt auf, dass der Beitrag für die Vollkasko im Vergleich zum Oktober 2022 um bis zu 16 Prozent steigt, der für die Teilkasko um bis zu 11 und der für die Kfz-Haftpflicht um bis zu 12 Prozent.

Höhere Reparaturkosten, gestiegene Schadenquoten

Als Gründe für den Preissprung werden die inflationsbedingt gestiegenen Reparaturkosten, aber auch höhere Schadenquoten genannt. "Für die Versicherer sind diese Prämienanpassungen dringend notwendig", zeigt Schütz Verständnis für die Assekuranzen.

Sparen durch Wechsel

Ganz hilflos ausgeliefert sind die Autofahrer und Autofahrerinnen der Situation aber nicht. Derzeit ist Wechselsaison auf dem Kfz-Versicherungsmarkt: Wer seinen aktuellen Vertrag bis zum Ende dieses Versicherungsjahres, also dem 31. Dezember, kündigen möchte, kann dies in aller Regel bis zum Stichtag des 30. November tun. Damit bietet sich die Chance, auf eine andere Assekuranz umzusteigen, die womöglich günstigere Bedingungen bietet. Gerade Neukunden werden von den Unternehmen oft mit attraktiven Konditionen umworben. Speziell in der Kfz-Haftpflicht lassen sich laut Verivox Einsparungen von bis zu 31 Prozent erzielen.