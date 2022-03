Bei den Wurzeln bleiben: Warum die TuS Dassendorf nicht in die Regionalliga will

Die TuS Dassendorf hat einen prominent besetzten und sportlich höchst erfolgreichen Kader. Doch der Verein will 2022/23 nicht in der Regionalliga spielen, und auch in den kommenden Jahren spricht wenig dafür, dass sich an diesem Ansinnen etwas ändern wird.

Zehn Punkte Vorsprung auf Platz zwei in der Meisterrunde der Oberliga Hamburg - das Tor zur Regionalliga stünde für die TuS Dassendorf sehr weit offen. Doch ungeachtet der Tatsache, dass im Norden nur der Meister der Oberliga Niedersachsen ein Direkt-Ticket für Liga vier erhält, Hamburgs Erster also nochmal in eine gesonderte Aufstiegsrunde mit den Meistern aus Schleswig-Holstein und Bremen sowie dem Zweiten aus Niedersachsen muss, liegen die Wahrheiten im Amateurfußball nicht immer nur auf dem Platz.

So auch bei der TuS Dassendorf: Mit Martin Harnik, Maximilian Ahlschwede, Zhi-Gin Lam oder Lennard Sowah stehen Hochkaräter auf dem Platz, die sicher auch in manchem Drittliga-Team auf ihre Einsatzzeiten kämen. Das Drumherum ist für Regionalliga-Fußball aber nicht geeignet. Ligamanager Alexander Knull sagt auf kicker-Nachfrage: "Wir würden keine Lizenz bekommen. Das liegt vor allem an der Infrastruktur. Zäune, Dopingräume, getrennte Fanbereiche... - unsere Anlage gehört der Gemeinde und wird ebenfalls von der Schule genutzt. Um solche Veränderungen vorzunehmen, bekommen wir keine Erlaubnis." Des Erfolges wegen seine Wurzeln hinter sich zu lassen? Keine gute Idee, finden Knull und seine Mitstreiter: "Ein Umzug quer durch Hamburg und unsere Heimat verlassen, kommt für uns nicht in Frage."

Aus unserem Kader würden vermutlich nur 15 Prozent den Schritt in die Regionalliga mitgehen. Alexander Knull, Ligamanager der TuS Dassendorf

Die Erkenntnis, dass die fünfte Liga das Maximum ist für den Klub aus dem Kreis Herzogtum Lauenburg, in Schleswig-Holstein und knapp 30 Kilometer östlich des Hamburger Michels gelegen, führt laut Knull aber explizit nicht dazu, dass sich die Harniks und Lams im Kader unterfordert fühlen und sich nach neuen Vereinen umsehen. "Hinzu kommt, dass unsere Spieler bewusst den Schritt 'runter' gewählt haben, um mehr Zeit für Familie, Job oder ähnliches zu haben. Aus unserem Kader würden also vermutlich nur 15 Prozent den Schritt in die Regionalliga mitgehen." Bester Beweis: Der drittligaerfahrene Ahlschwede verlängerte vergangene Woche seinen Vertrag bis 2025.

Der Kader soll auch weiter mit Qualität bestückt werden: Ende vergangener Woche gab die Turn- und Sportgemeinschaft die Verpflichtung von Torwart Sebastian Kalk (zum Profil) vom Ligakonkurrenten Bramfelder SV bekannt, der in der Jugend beim FC St. Pauli ausgebildet wurde und bis Sommer 2020 in den USA für die College-Teams Cleveland State Vikings und die Queens University of Charlotte aktiv war. Jetzt sucht Dassendorf noch nach einer Offensivverstärkung. Hier hat die TuS schon einen Wunschkandidaten, Gespräche laufen. Torwart Julian Barkmann und Abwehrspieler Florian Klein werden den Verein hingegen mit noch unbekanntem Ziel verlassen.

Neue Trainer aus der Landesliga

Und auch im Trainerteam gibt es Veränderungen: Erfolgscoach Jean-Pierre Richter bleibt zwar, aber Co-Trainer Orlando Rodrigues zieht sich am Saisonende aus familiären Gründen zurück. Torwarttrainer Jan Dreßler geht zum Landesligisten Rahlstedter SC. Die Nachfolger kommen ebenfalls aus der Landesliga und heißen Sascha Bernhardt (Co-Trainer, bisher in gleicher Funktion beim SV Halstenbek-Rellingen tätig) und Stanislaw Lenz (Torwarttrainer, bisher Keeper des FC Voran Ohe, zwischen Januar 2013 und Juni 2016 sowie 2017/18 bereits für Dassendorf aktiv).

Die Zukunft ist also, ohne groß Staub aufzuwirbeln, weitestgehend geregelt. Viel gelassener als Dassendorf kann man seine Liga kaum anführen. Oder wie es Knull zusammenfasst: "Wir sind und bleiben nur ein Dorfverein. Und das ist auch gut so." Auch die Konkurrenz freut sich über so viel Bescheidenheit. Kurz nach Saisonbeginn sagte Matthias Seidel, Präsident des aktuell schärfsten Dassendorf-Verfolgers Concordia Hamburg und mit den Gegebenheiten des Amateurfußballs in der Hansestadt bestens vertraut, zu den Regionalliga-Ambitionen seines eigenen Klubs: "Man muss nicht zwingend Erster werden, um aufzusteigen."