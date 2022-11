Bei Anruf Tor: Wie Rafael Leao vom Streitobjekt zum Milan-Liebling wurde

Seinem eigenen Vater huldigt Rafael Leao regelmäßig mit einem netten Einfall. Eine weitere Vaterfigur war aber nötig, um aus dem portugiesischen Rohdiamanten einen glänzenden Klunker zu machen.

Kann am Ball so ziemlich alles - und lenkt das seit geraumer Zeit in die richtigen Bahnen: Rafael Leao. imago images

"Ich mag Rap und spanische Musik, ich mag aber im Grunde von allem etwas. Auch Tanzmusik." Das ist der persönliche Musikgeschmack von Rafael Alexandre da Conceicao Leao, besser bekannt als Rafael Leao. Verraten hat das der Portugiese im Jahr 2019 kurz nach seinem Wechsel für rund 30 Millionen Euro vom OSC Lille zur AC Milan gegenüber Vereinsmedien.

Und irgendwie passt das ja auch wie die Faust aufs Auge. Rafael Leao, 1999 in Almada in der Metropolregion Lissabon als Kind angolanischer Eltern geboren und in dieser armen Gegend als vom Fußball begeistertes Kind aufgewachsen ("Wir hatten nichts, oft nicht mal einen Ball"), vereint so vieles in sich. Der schnelle und gedanklich mit fetziger Techno- oder Rock-Musik untermalte Turbosprint über den Flügel als gelernter Linksaußen? Kein Problem! Schnelle Tricks unmittelbar vor dem Gegenspieler, der diesen sambaartigen Tanzschritten kaum folgen und sich einen Knoten in die Beine spielen lässt? Na klar, ist im Repertoire vorhanden! Akkurate Steckpässe, herrliche Schlenzer oder punktgenaue Abschlüsse - also eine Melange aus "den feinsten Klängen des Fußballs"? Auch das steckt in ihm!

Kurzum: Rafael Leao ist einer dieser Spieler, denen eine gewaltige Portion Talent in die Wiege gelegt worden ist und denen an guten Tagen schier alles auf dem Feld gelingen kann. Von diesen "guten Tagen" hat es in jüngerer Vergangenheit auch zuhauf gegeben. Der Weg dorthin war allerdings steinig, was sich gerade zu seiner Anfangszeit in Mailand zeigte ...

Zunächst einmal wurde der Dribbelkünstler in seiner Heimat dem Vernehmen nach mit Glück von einem Nachwuchstrainer namens Luis Santos entdeckt. Dessen Sohn, damals im ähnlichen Alter wie Rafael Leao, soll seinem Vater von dem unglaublichen Talent und den gezeigten Aktionen erzählt haben. Mit neun Jahren folgt der Sprung in die Nachwuchsschmiede von CR7-Klub Sporting Lissabon.

Liebe und Krach in Lissabon

Hier, in der Hauptstadt von Portugal, reift der Spieler und wird vom bestens bekannten Trainer Jorge Jesus im Alter von 18 Jahren erstmals bei der A-Mannschaft eingewechselt. An jenem 11. Februar 2018 spielt Rafael Leao beim 2:0-Heimsieg gegen CD Feirense seine ersten Minuten, nur um am 2. März 2018 sein erstes Tor zum zwischenzeitlichen Ausgleich gegen den FC Porto zu machen.

Bei Sporting Lissabon hat es Rafael Leao zum Profi gebracht - und ist plötzlich gegangen. imago/Aleksandar Djorovic

Zuvor war Rafael Leao schon U-17-Europameister 2016 mit Portugal geworden, durchlief außerdem sämtliche U-Teams. Es steht zum damaligen Zeitpunkt längst fest, dass Sporting hier einen echten Schatz gefunden hat - einen Schatz, der den Verein prägen oder für teures Geld ins Ausland verkauft werden kann? Mitnichten!

Denn nachdem Hardcore-Fans aus Lissabon das Trainingsgelände gestürmt und dabei neun Spieler - einer davon Rafael Leao - attackiert hatten, kündigt der 1,88 Meter große Rechtsfuß wie sieben weitere Akteure (darunter Gelson Martins oder Torwart Rui Patricio) seinen Vertrag aus "Angst um die eigene Sicherheit". Der ablösefreie Wechsel nach Frankreich zu Ligue-1-Klub Lille - auch der BVB soll wie ManCity oder Atletico Madrid dran gewesen sein - folgt.

Ohne weitere Nebengeräusche läuft der Abschied aus seinem Heimatsland aber nicht ab. Denn nach Meinung der Lissaboner ist die Aufkündigung des Arbeitsvertrags genauso wie der daraufhin ablösefrei vollzogene Wechsel rechtswidrig. Über 16 Millionen Euro Schadenersatz (Vertragsstrafe) wird gefordert, der Streit zieht sich über Jahre. Am Ende bekommt der portugiesische Verein Recht - und der CAS untermauert in seinem endgültigen Urteil im Oktober dieses Jahr: Lille muss einen Teil der Strafe von Rafael Leao zahlen.

Dem Enthusiasmus weicht die Skepsis

Rafael Leao in Zahlen und Fakten Geboren am 10. Juni 1999 in Almada/Portugal

U-17-Europameister 2016 mit Portugal

Portugiesischer Ligapokalsieger 2018 mit Sporting Lissabon

Italienischer Meister 2022 mit Milan

Spieler der Saison in der Serie A 2021/22

Seinen Fünfjahresvertrag im Norden Frankreichs erfüllt der Angreifer dann ebenfalls nicht, allerdings aus anderen Gründen - aus Leistungsgründen (und dem Vernehmen nach auch aufgrund einiger Unzufriedenheit). Acht Tore in 24 Ligue-1-Partien lassen Milan jedoch hellhörig werden und 2019, nur ein Jahr nach Rafael Leaos Sporting-Abschied, fast 30 Millionen Euro Ablöse nach Lille schicken.

Der Beginn in der Lombardei wird zu einer herausfordernden Aufgabe. "Ich hatte das Gefühl, dass ich dem Druck nicht gewachsen war", sagte der Portugiese dazu mal. "Ich war nicht in der Lage, ein gutes Spiel zu machen."

Diese Aussage trifft recht gut zu: Rafael Leao macht in seiner ersten Saison 2019/20 zwar 31 Spiele, schießt aber nur sechs Tore und wird 19-mal ein- sowie siebenmal vorzeitig ausgewechselt. 2020/21 werden es 30 Partien bei ebenfalls mageren sechs Treffern und acht Ein- sowie 15 Auswechslungen. Der Eindruck, der dabei beim geneigten Beobachter und Fan der Rossoneri entsteht: Rafael Leao hat das Zeug dazu, kriegt es aber nicht in die richtigen Bahnen gelenkt. Dribblings werden im falschen Moment gestartet. Wenn ein Pass die richtige Wahl ist, folgt ein unnötiger Trick - und überhaupt sitzen aus allen Lagen versuchte Abschlüsse nicht. Großchancen werden versiebt und Abwehrarbeit mit teils unpassender Körperhaltung verweigert.

Doch Milan hält mit dem seit 2019 im Amt befindlichen Trainer Stefano Pioli, der aus der verkrusteten und europäisch zwischenzeitlich abgeschmierten AC mit jugendlicher Erfrischungskur gepaart mit Oldie-Routine wie Zlatan Ibrahimovic, Olivier Giroud oder Simon Kjaer wieder eine große Adresse gemacht hat, an Rafael Leao fest. Und dieser bedankt sich auf zwei Arten.

Nummer eins: mit Worten. "Ich durfte die Gelegenheit nicht verpassen, mich zu beweisen. Sie haben an mich geglaubt. Dieser Vertrauensbeweis hat mir geholfen, zu wachsen und mich als Spieler und Mensch zu verbessern."

Nummer zwei: mit Taten. Die Saison 2021/22 lässt Rafael Leao explodieren. In 34 Serie-A-Einsätzen verbucht der Angreifer stolze elf Tore und zehn Vorlagen, ist Dreh- und Angelpunkt der AC-Offensive, macht im richtigen Moment die richtigen Sachen. Er wird gefeiert, die Milanisti besingen ihn lautstark von Woche zu Woche. Das schnellste Serie-A-Tor sowie zugleich den schnellsten Treffer in Europas Top-Ligen tütet der Linksaußen etwa ein - Stichwort 6,7 Sekunden. Ach so: Den Scudetto, die erste italienische Meisterschaft seit 2011, bringt er dem lange Zeit nicht gestillten Erfolgsdurst im rot-schwarzen Teil Mailands auch ein und verankert sich dadurch in den Geschichtsbüchern dieses großen Vereins.

Eines Vereins, den er selbst schon immer geliebt habe, wie es Rafael Leao 2019 bei seinem ersten Interview mit den Lombarden offenbart: "Ich habe früher bei FIFA immer Milan genommen, weil sie große Qualität und so oft die Champions League gewonnen hatten. Viele großartige Spieler haben hier in der Vergangenheit gespielt - und leider hab ich sie nie live spielen sehen, nur Videos von ihnen angeschaut. Von Maldini, Rui Costa, Kaka, Seedorf. Sie haben die Geschichte des Fußballs geprägt. Es fühlt sich großartig an, nun selbst hier zu sein." Und inzwischen mit ihnen genannt zu werden.

Darum ist Ibrahimovic so wichtig für Rafael Leao

Etwa auch mit Ibrahimovic, der 2011 und 2022 bei den Meisterschaften an Bord und noch immer Teil des Kaders ist. Und gerade "der alte Schwede" ist ein großer Baustein des Erfolgs von Rafael Leao, mit dem er oft lachend und sich umarmend zu sehen ist. Anfang 2020 sagte der Portugiese bei "Sky Sports Italia": "Ibrahimovic ist wie ein großer Bruder für mich. Seit er da ist, redet er mit mir, gibt mir Tipps, wie ich mich verbessern kann oder wie ich mir bei einem Elfmeter richtig postiere. Er ist ein großartiger Spieler, von dem ich so viel wie möglich lernen will, solange er an meiner Seite spielt. Ich orientiere mich an ihm, versuche zu lernen - und er motiviert mich, um immer noch besser zu werden."

Verstehen sich schon seit 2019 prächtig: Zlatan Ibrahimovic (li.) und Rafael Leao. imago images/ULMER Pressebildagentur/Lingria

Ibrahimovic und der gesamte Klub haben ihn zu dem geformt, was er heute verkörpert: einen immer noch erst 23-jährigen und hochveranlagten Profi, der längst auch A-Nationalspieler Portugals an der Seite von Cristiano Ronaldo & Co. und damit Hoffnungsträger für die WM in Katar ist. "Das Vertrauen meiner Teamkollegen und aller im Klub war extrem wichtig für mich und meine Entwicklung hier", so Rafael Leao. Deswegen sei sein Selbstvertrauen immer mehr gestärkt worden. "Heute fühle ich mich als wertvolle Bereicherung für die Mannschaft und den Verein. Ich kann den Mitspielern auf dem Feld wirklich helfen." Und selbst vorangehen.

Verbunden mit vielen erfolgreichen Abschlüssen vor des Gegners Kasten, nach denen der Spieler entweder mal ein Herz zusammen mit Kollege Theo Hernandez formt, sich vor den eigenen Fans tief verbeugt oder auch mal zum "Telefonhörer" greift. Warum eigentlich? Das habe bereits bei Sporting angefangen und mit seinem Vater zu tun, hat Rafael Leao mal gegenüber Milans Vereinsmedien mitgeteilt. "Es ist quasi so, dass ich ihn in dem Moment anrufe und sage: 'Hey, Dad, ich hab ein weiteres Tor für dich geschossen!'"

Eine der Jubelarten von Rafael Leao: Herz formen zusammen mit Mitspieler Theo Hernandez. IMAGO/Independent Photo Agency

Auf ein Tor wird Milans Erfolgstrainer Pioli ganz speziell auch an diesem Mittwoch (21 Uhr, LIVE! bei kicker) hoffen. Dann nämlich steigt in San Siro das "Endspiel" in der Champions-League-Gruppe E zwischen den Rossoneri und RB Salzburg. Einen Punkt mehr hat die AC aktuell (sieben Zähler), demzufolge reicht ein Remis, um zusammen mit dem bereits qualifizierten FC Chelsea ins Achtelfinale einzuziehen.

Chelsea ist zugleich auch ein Stichwort, wenn es um die nahe Zukunft von Rafael Leao geht. Die Londoner sind extrem interessiert an einer Verpflichtung des Portugiesen, wollten ihn schon im Sommer, blitzten aber angeblich mit Angeboten jenseits der 100-Millionen-Euro-Marke ab - auch aufgrund einer damals noch installierten Klausel von 150 Millionen Euro. Seither kann Milan sogar noch mehr aufrufen. Allerdings: Der aktuelle Vertrag des Ausnahmekünstlers läuft nur noch bis 2024. Deswegen sind die Macher in Mailand rund um Legende Maldini (Technischer Direktor) und Sportdirektor Frederic Massara seit geraumer Zeit dabei, den Vertrag vorzeitig zu verlängern. Das am besten noch vor der WM, bei der der Stern von Rafael Leao noch weiter aufgehen könnte.

Klar ist: Rafael Leao fühlt sich wohl im Klub - und laut einigen italienischen Quellen ist Milan auch bereit, den eigenen Top-Spieler zum bestverdienenden Profi der gesamten Serie A zu machen. Sollte es am Ende so kommen, wäre das dann einen echten Anruf bei seinem Vater und Berater wert - und natürlich eine Umarmung mit Ibrahimovic.