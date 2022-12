Bei aller Wertschätzung für Modric: "Messi war immer ein Gewinner"

Argentinien will "Schritt für Schritt" die Weltmeisterschaft gewinnen. Vom möglichen Triumph sprechen die Spieler der Albiceleste aber kaum. Das letzte Duell mit den Kroaten hält keine gute Erinnerung bereit.

Aus Katar berichtet Jörg Wolfrum

Natürlich ging es am Montag bei der Spieltags-PK um Kroatien , den Gegner an diesem Dienstag im Halbfinale im Lusail Stadium. Aber es ging auch schon um das Endspiel, denn das findet auch im Lusail statt, dem Sehnsuchtsort dieser WM. Und es ging um Lionel Messi, Argentiniens Kapitän, der eben in jenem Lusail die Karriere krönen könnte am kommenden Sonntag. Immer vorausgesetzt, er führt seine Albiceleste zunächst mal zum Sieg über Kroatien.

"Messi war immer so", er wolle immer spielen und gewinnen, "das ist nicht unser Verdienst", sagt Argentiniens Nationaltrainer Lionel Scaloni mit Blick auf das starke Turnier, das sein Kapitän nach der Auftaktpleite gegen Saudi-Arabien mittlerweile spielt. Aber weil das Scaloni schon ein bisschen zu viel der Euphorie war, betont er auch: "Nicht das Finale war vor dem Turnier unsere Zielsetzung. Unser Motto war immer 'Schritt für Schritt'."

"Freuen wir uns, so lange er spielt"

Daher mag er sich auch gar nicht vorstellen, wie es mit Superstar Messi nach dem Turnier weitergehen könne angesichts dessen Alter von auch schon 35 Jahren. "Freuen wir uns, so lange er spielt, das ist das Beste, was uns und der Fußballwelt passieren kann."

Der 44-Jährige will Druck rausnehmen, natürlich. Aber jetzt, wo es nur noch ein Schritt hin ist bis zum Endspiel, sagt er auch, dass man "natürlich" diesen vorletzten Schritt auch machen möchte. Das W-Wort "Weltmeister" nimmt er aber doch lieber nicht in den Mund.

Scaloni sagt stattdessen: "Angel di Maria und Rodrigo de Paul stehen wieder zur Verfügung." Und: "Das wichtigste Spiel ist immer das nächste." Was platt klingt, kommt bei dem ehemaligen Defensivspieler nachvollziehbar rüber, als er erklärt: Man spreche in der Mannschaft gar nicht so sehr davon, dass dies nun ein WM-Halbfinale sei und "ein transzendentales Spiel, das lenkt doch nur ab".

Manchmal gewinnt in diesem Sport nicht der Bessere. Lionel Scaloni

Es kann ja alles auch noch schief gehen für ihn und seine Albicleleste und vor allem natürlich für Messi: "Manchmal gewinnt in diesem Sport nicht der Bessere."

Gegen die Niederlande im Viertelfinale hatte sein Team nach scheinbar beruhigender 2:0-Führung aufgrund der beiden Tore des Ex-Wolfsburgers Wout Weghorst doch noch in die Verlängerung und dann gar ins Elfmeterschießen gemusst, schon im Achtelfinale gegen Australien hing das 2:1 in der Nachspielzeit an einem seidenen Faden, Keeper Emiliano "Dibu" Martinez bewahrte die Südamerikaner vor der Verlängerung.

Man analysiere, "was wir falsch gemacht haben", so der Coach. Was er herausgearbeitet hat, sagte er natürlich nicht. Es war auch so zu sehen gewesen in den Spielen zuvor: Sein Team ließ sich zu weit zurückdrängen, die Defensive fing, unter Emotionen, an zu schwimmen.

Zumal bei dieser Endrunde aufgrund der langen Nachspielzeiten immer auch eine große Unwägbarkeit im Spiel sei. "Das führt bei dem, der führt, zu Unsicherheit und Zweifel. Und die zurückliegende Mannschaft wittert nochmal ihre Chance", wenn da plötzlich zehn oder elf Minuten aufleuchten. Das sei emotional schwer zu handeln, zumal Nachspielzeiten in diesem Ausmaß neu seien. Aber Scaloni betont: "Es ist weder gut noch schlecht, es ist einfach ungewohnt." Er sagt aber auch: "Gegen die Niederlande war es schwierig, es war am Ende kein richtiges Spiel mehr, sie schlugen nur noch lange Bälle."

2018 ein Abreibung von "diesem Luka Modric"

Doch wie hatte Linksverteidiger Nicolas Tagliafico zuvor erklärt? "Wir haben gezeigt, dass wir zu leiden verstehen." Diese Erkenntnis mache stark. Man erwarte also ein "hartes Match gegen ein wirklich gutes Team mit großartigen Spielern", griff Scaloni den Ansatz Tagliaficos auf, der den gesperrten Marcos Acuna vertreten wird. "Kroatien wird eine Herausforderung", betonte der Coach. Vergleiche mit der WM 2018, als Argentinien unter seinem Vorgänger Jorge Sampaoli in der Gruppenphase krachend 0:3 gegen Kroatien verloren hatte, wollte er nicht ziehen, zumal er damals nicht im Amt war.

Was aber augenscheinlich sei: Der Vize-Weltmeister habe es damals wie auch bei dieser WM "vielen Teams schwer gemacht", im Viertelfinale dem Topfavoriten Brasilien. Nicht zuletzt wegen diesem Luka Modric. "Sein Spiel, sein Verhalten, er ist ein Vorbild. Es ist eine Freude, ihm zuzuschauen."

Aber mehr noch diesem Messi: "Er war schon immer ein Gewinner." Nur mit Argentinien fehlt bislang der Hauptgewinn. Wie sagte Scaloni gleich noch? "Schritt für Schritt." Also: Halbfinale gegen Kroatien, Dienstag im Sehnsuchtsort Lusail. Tagliafico gab Einblick in die Gefühlswelt: "Zu wissen, dass wir Messi haben, ist eine große Hilfe."