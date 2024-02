"Bei allem Respekt vor Klagenfurt...": Doppeltorschütze Zulj unzufrieden mit Punktgewinn

Der LASK ist gegen Klagenfurt nicht über ein 2:2 hinausgekommen. Dabei hatten die Linzer Glück, überhaupt einen Punkt geholt zu haben, fiel der Ausgleichstreffer doch erst in der Nachspielzeit. Robert Zulj, der beide Treffer erzielte, ärgerte sich über "sehr viele Fehler" seiner Mannschaft. Trainer Thomas Sageder lobte immerhin die Moral seiner Mannschaft.

Der LASK hat aus dem Remis im Spitzenspiel zwischen Salzburg und Sturm kein Kapital schlagen können. Im Heimduell mit Austria Klagenfurt mussten sich die Linzer mit einem 2:2 begnügen. Damit bleibt der Rückstand auf die Grazer weiter bei fünf, jener auf die Salzburger bei sieben Punkten.

"Mit der heutigen Leistung können wir nicht happy sein. Bei allem Respekt vor Klagenfurt, die sind da hergefahren, haben sich hinten reingestellt und nur auf unsere Fehler gewartet. Wir haben sehr viele Fehler gemacht und dadurch sind sie ins Spiel gekommen", zeigte sich Doppeltorschütze Robert Zulj bei "Sky" enttäuscht.

Dabei musste der LASK froh sein, überhaupt einen Punkt eingefahren zu haben, stand er durch den späten Freistoß-Treffer von Christopher Cvetko (82.) gar vor einer Niederlage. Erst in der Nachspielzeit gelang Zulj der Ausgleichstreffer. Auf die Frage, ob denn beim LASK nur er Tore schießen dürfe, meinte der 32-Jährige: "Es ist egal, wer die Tore macht. Viel wichtiger wäre heute gewesen, dass wir die drei Punkte geholt hätten und nicht, dass ich die zwei Tore gemacht habe."

Nach Gründen, warum der LASK zwei wertvolle Punkte liegengelassen hat, musste Zulj nicht lange suchen: "Wir hatten in der ersten Halbzeit gefühlt 80 Prozent Ballbesitz, haben immer wieder dort reingespielt, wo viel Druck war und Klagenfurt ist zu ganz einfachen Kontermöglichkeiten gekommen. Sie sind mit sehr, sehr wenig Aufwand immer wieder vor unser Tor gekommen. Das darf uns nicht passieren." Gegen die tiefstehenden Klagenfurter fand der LASK nur schwer Lösungen. Dabei stimmte laut Zulj auch die Staffelung nicht, so habe man dann auch nicht auf Ballverluste reagieren können und keine zweiten Bälle gewonnen.

Sageder lobte die Moral seiner Elf

Auch Trainer Thomas Sageder strich in seiner Analyse die Probleme in den ersten 45 Minuten heraus, sah aber immerhin eine Besserung nach dem Seitenwechsel und lobte seine Spieler für die Moral nach dem späten Gegentreffer: "In der ersten Hälfte haben wir den Klagenfurter noch zu viele Umschaltsituationen ermöglicht, nach der Pause hatten wir den Gegner eigentlich sehr gut im Griff und wir konnten uns einige hochkarätige Möglichkeiten erarbeiten. Nach dem Gegentreffer hat die Mannschaft eine tolle Reaktion gezeigt und sich für eine gute Leistung zumindest noch mit einem Punkt belohnt."

Für den LASK geht es am kommenden Sonntag (14.30 Uhr, LIVE! bei kicker) in Hartberg weiter. Die Oststeirer liegen in der Tabelle direkt hinter dem LASK, haben jedoch vier Zähler weniger auf dem Konto.