Bei Abpfiff nach 85 Minuten: PSG wäre nur einen statt 13 Punkte vor Marseille

Gestern sorgte Mbappé in der Champions League kurz vor Abpfiff für den Pariser 1:0-Sieg über Real Madrid. Dass PSG in der Schlussphase Spiele entscheidet, passiert auch in der Ligue 1 enorm oft.

Bis zur letzten Spielaktion geben die Spieler von Paris Saint-Germain alles, wenn das gewünschte Ergebnis noch nicht hergestellt ist - in der Ligue 1 wie in der Champions League. Ohne das nötige Glück, Spiele kurz vor Abpfiff zu entscheiden, wäre Paris in der Heimat zwar immernoch Tabellenführer - jedoch um zwölf Punkte weniger, vor dem aktuell zweitplatzierten Olympique Marseille. Diese haben nur einen Punkt in der Schlussphase geholt, beim 1:1 gegen Reims, hier gilt der Fokus jedoch Paris.

13 Punkte führt PSG die Ligue 1 nach 24 Spieltagen vor OM an. Wären Paris' Spiele rein theoretisch schon nach 85 Minuten abgepfiffen worden, betrüge der Vorsprung zwölf Punkte weniger. In der Ligue 1 gäbe es somit einen echten Titelkampf - wie im Vorjahr lange Zeit zwischen Lille, Paris, Monaco und Lyon.

Mbappé: "Ich bin immer konzentriert"

Gegen wen es dabei geht, scheint keine Rolle zu spielen. Egal ob gegen Real Madrid oder in der Ligue 1 gegen gute Mannschaften wie Lyon und -kürzlich Rennes: Mbappé hat nun innerhalb von vier Tagen mit jeweils einem Tor in der Nachspielzeit einen 1:0-Sieg sichergestellt. Der Franzose sagte nach seinem Treffer gegen Real über seine und die Eigenschaft der Mannschaft, gerne spät zu treffen: "Ich bin immer konzentriert. Das ist der Preis aller großen Angreifer. Das ist der Vorteil, Angreifer zu sein. Wir können jederzeit entscheidend sein." Am liebsten wohl jedoch spät.

Das verärgert natürlich die Konkurrenz. Vor wenigen Tagen äußerte sich beispielsweise Rennes-Trainer Bruno Genesio nach dessen später 0:1-Niederlage wegen Mbappé: "Wir spielen 94 Minuten auf einem hohen Niveau, aber verderben uns dann alles. Wir waren etwas unkonzentriert. Es macht rasend, wegen eines Konters in der 95. Minute zu verlieren."

Aber auch gegen eher schwächere Gegner gelingt es Paris oftmals nicht, das Spiel schon früh zu entscheiden, wie in Metz und Lorient. Doch am Ende landen die drei Punkte doch in der Regel in der Hauptstadt.

Paris' punktbringende Treffer nach der 85. Minute

6. Spieltag: 2:1 gegen Lyon, 90+3' Icardi

7. Spieltag: 2:1 in Metz, 2:1, 90+5' Hakimi

10. Spieltag: 2:1 gegen Angers, 87' Mbappé (Elfmeter)

12. Spieltag: 2:1 gegen Lille, 88' Di Maria

17. Spieltag: 1:1 in Lens, 90+2' Wijnaldum

19. Spieltag: 1:1 in Lorient, 90+1' Icardi

24. Spieltag: 1:0 gegen Rennes, 90+3' Mbappé

CL-Achtelfinal-Hinspiel: 1:0 gegen Real Madrid, 90+4' Mbappé