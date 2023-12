Bei 70 Toren gibt es Freibier: Sadrija will die Kanone und sein Team glücklich machen

Der beste Torjäger in Deutschlands zehnten Ligen hört aktuell auf den Namen Andi Sadrija. Ein besonderes Spiel wird der 24-Jährige auch ohne ein Fallrückzieher-Tor immer in Erinnerung behalten. Bei seiner Mannschaft will er sich mit einer Wette bedanken.

Der 13. August 2023 wird für Andi Sadrija noch lange ein besonderer Tag bleiben. Dem Stürmer der Spvg Dümmlinghausen-Bernberg gelangen an diesem Sonntagnachmittag auf dem Kunstrasenplatz seines Vereins aus Gummersbach sage und schreibe zehn Treffer in einem Spiel. Und das, obwohl er in der ersten Halbzeit nur zweimal getroffen hatte. Doch in der furiosen zweiten Halbzeit drehte der 24-Jährige so richtig auf und steuerte weitere acht Treffer zum fulminanten 11:2-Heimsieg bei.

"Fallrückzieher hat gefehlt"

"Ich weiß bis heute nicht, wie das damals geklappt hat. Aber irgendwie hat an diesem Tag alles funktioniert", erzählt Sadrija vier Monate später. "An dem Tag lief einfach alles perfekt. Ich habe per Hacke, Kopf, Elfmeter und Lupfer getroffen. Einzig ein Fallrückzieher hat mir gefehlt", erklärt er schmunzelnd. Sich selbst beschreibt er als "Stürmer, der den Ball gut festmachen kann und einfach einen Torriecher hat". Dass seine Torquote auch mit seinem Ehrgeiz zusammenhängt, gibt er zu: "Ich glaube schon, dass ich ziemlich ehrgeizig bin. Aber auch immer voll motiviert, viele Tore zu schießen", versucht er sein Erfolgsgeheimnis zu beschreiben.

Mittlerweile ist Sadrija mit seiner Mannschaft in der Winterpause angekommen, und der erfolgreichste Stürmer in Deutschlands zehnten Ligen steht bei 48 Toren aus 14 Spielen. Sadrija ist zweifelsohne die Lebensversicherung der Dümmlinghäuser: Bei einer Ausbeute seines Teams von 84 geschossenen Toren ist der 24-Jährige damit für 57 Prozent der Treffer der Spvg verantwortlich. Das reicht derzeit für den zweiten Platz, der zur Aufstiegsrelegation berechtigt. Ein Punkt beträgt der Rückstand der Sadrija-Mannschaft auf den Tabellenführer der Kreisliga C Berg 6, den SSV Homburg-Nümbrecht III. Das Ziel Aufstieg ist also in Sichtweite: "Wenn wir unser Potenzial abrufen, gibt es eigentlich keine Mannschaft, die mit uns mithalten kann, aber wir wissen auch, dass der Aufstieg noch ein weiter Weg ist", so der Logistikfachangestellte.

Die Freibierwette

Erst zu dieser Saison schloss sich Sadrija der Spvg an. Zuvor kickte er beim Stadtrivalen DJK Gummersbach. Und auch dort war Sadrija für eine hohe Torausbeute verantwortlich, denn bereits im vergangenen Jahr erzielte der Stürmer 53 Treffer. Diese Marke war auch sein selbst gestecktes Ziel für die laufende Saison. "Ich wollte am Anfang der Saison diese Marke knacken, das sieht aktuell gut aus. Jetzt will ich natürlich noch mehr. 70 bis 75 Tore wären sehr schön am Ende der Saison", so Sadrija.

Wenn ich die 70 Treffer schaffen sollte, gibt es für die gesamte Mannschaft 100 Liter Freibier vom Vorstand. Andi Sadrija über eine Torwette zwischen Trainer und Vorstand

Diese Marke von 70 Toren würde ihm wahrscheinlich seine ganze Mannschaft gönnen. Denn der Vorstand hat mit Sadrijas Trainer Andreas Bujock eine Wette abgeschlossen: "Wenn ich die 70 Treffer schaffen sollte, gibt es für die gesamte Mannschaft 100 Liter Freibier vom Vorstand. Das würde ich der Mannschaft natürlich gerne für all ihre Vorlagen zurückgeben."

Die Mannschaft, in der viele seiner Freunde spielen, war für ihn im vergangenen Sommer der ausschlaggebende Grund, trotz zahlreicher Angebote nicht den Weg in den höherklassigen Amateurfußball einzuschlagen. "Ich wollte einfach hier mit meinen Freunden dieses Projekt starten. Außerdem brauche ich diesen vertrauten Kreis um mich herum, um erfolgreich zu sein. Dann macht mir Fußball am meisten Spaß." Den Wunsch, noch einmal höherklassig zu spielen, trägt Sadrija aber weiter in sich: "Ich weiß noch nicht, was am Ende der Saison passiert. Natürlich mache ich mir auch Gedanken, noch einmal in eine höhere Liga zu wechseln. Aber jetzt möchte ich am liebsten erstmal mit den Jungs aufsteigen und die Kanone gewinnen."

Wenn er in der Rückrunde so weitermacht und vielleicht noch ein weiteres Zehn-Tore-Spiel folgen lässt, sollte Sadrija nicht nur die höherklassigen Angebote auf dem Tisch haben, sondern vielleicht auch die Torjägerkanone.