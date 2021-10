Behring-Nachfolger beim VfL Halle: Farih Kadic steigt Mitte November ein

Der VfL Halle hat mit Farih Kadic einen Nachfolger für den vor rund zwei Wochen freigestellten Trainer René Behring gefunden. Da der neue Mann noch woanders unter Vertrag steht, wird er erst mit Verspätung in Halle das Ruder in die Hand nehmen.

Der Abschied von René Behring Mitte Oktober hatte rund um den VfL Halle 96 einige Wellen geschlagen. Was auch immer hinter den in Medienberichten genannten finanziellen Schwierigkeiten steckt, es wird natürlich auch weiterhin Fußball gespielt, und dafür braucht der VfL nach Behrings Aus einen Trainer.

Fündig wurden die Hallenser beim Verbandsligisten 1. FC Romonta Amsdorf. Wie die "Mitteldeutsche Zeitung" vermeldet, wird Farih Kadic Mitte November dort seine Zelte abbrechen und an seine alte Wirkungsstätte in Halle zurückkehren, wo er von 2013 bis Ende 2015 als Co-Trainer gearbeitet hat.

In Amsdorf wartet auf den 54-Jährigen vor seinem Abschied aber nochmal ein Highlight, kreuzt er schließlich am 13. November mit dem aktuellen Drittliga-Spitzenreiter 1. FC Magdeburg im Landespokal die Klingen, ehe am 20. November das erste Oberliga-Spiel mit dem VfL Halle gegen Einheit Rudolstadt auf Kadics Plan steht.