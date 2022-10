Behrens: "Vielleicht die richtige Entscheidung, das Kanjuruhan-Stadion abzureißen"

Das Kanjuruhan-Stadion in Malang, in dem 233 Menschen starben, soll abgerissen werden. Für den seit Sommer in Indonesien spielenden Hanno Behrens die richtige Entscheidung, wie er dem kicker erzählte.

Wechselte im Sommer von Rostock nach Jakarta: Hanno Behrens. imago images (2)