Behrens verlängert bei Union: "Musste nicht lange nachdenken"

Kevin Behrens (32) und Union Berlin gehen weiter gemeinsame Wege. Der Stürmer hat seinen Vertrag bei den Eisernen verlängert.

Union gab die Verlängerung bekannt, ohne dabei eine Laufzeit zu nennen. Nach kicker-Informationen soll es sich um eine Verlängerung um ein Jahr bis 2024 mit leistungsabhängiger Option auf ein weiteres Jahr handeln. Behrens' bisheriger Vertrag wäre am Ende der aktuellen Saison ausgelaufen.

"Ich fühle mich bei Union sehr wohl, was man auch auf dem Platz erkennt. Sowohl der Trainer als auch die Mannschaft geben mir das Gefühl, für das Team wichtig zu sein, sodass ich nicht lange über meine Verlängerung nachdenken musste. Ich will den Weg mit Union weitergehen und bin überzeugt, dass wir noch viel vor uns haben", wird Behrens in der Vollzugsmeldung seines Arbeitgebers zitiert.

"Robustheit und Kopfballstärke"

"Kevins Verlängerung ist aufgrund seiner Leistungen und Einstellung folgerichtig. Wir freuen uns sehr darüber, dass er uns auch zukünftig mit seiner körperlichen Robustheit und Kopfballstärke helfen wird", so Union-Geschäftsführer Oliver Ruhnert.

Behrens spielt seit 2021 für die Köpenicker. Zuvor hatte er sich beeindruckend durch die deutschen Spielklassen nach oben gearbeitet. Von der Bremenliga (dritte Mannschaft Werder Bremen) aus war er beim SV Wilhelmshaven in der Regionalliga gelandet. In der vierthöchsten deutschen Spielklasse verbrachte Behrens insgesamt sieben Jahre, ehe er mit bereits 27 Jahren in die 2. Liga zum SV Sandhausen wechselte. Dort empfahl er sich schließlich für höhere Aufgaben und spielt nun im gesetzteren Fußballeralter noch international. Am Freitag feierte der Angreifer seinen 32. Geburtstag.

In dieser Saison kommt Behrens auf bereits 19 Einsätze (vier Tore, zwei Assists), 13 davon als Einwechselspieler. Beim 2:1-Sieg gegen Mainz, durch den Union zumindest vorübergehend die Bundesliga-Spitze erklomm, erzielte er am Samstag das zwischenzeitliche 1:0.