Behrens mit Ansage in der Halbzeit - Heilsbringer Hollerbach?

Kevin Behrens zieht mit seiner Ansprache die Mitspieler mit. Der Transfer von Yorbe Vertessen hingegen befindet sich auf der Zielgeraden.

Die erste Halbzeit von Union Berlin gegen Darmstadt (1:0) war einmal mehr eine zum Vergessen. Nichts lief zusammen. Das Kardinalproblem in dieser Saison sind die ideenlosen Offensivbemühungen. Aus dem Mittelfeld kommt zu wenig Kreativität, davor hapert es oftmals an technischen Feinheiten. Und wenn die Eisernen dann mal über die Flügel durchstoßen, rücken die Mitspieler zu behäbig nach.

Einer von vielen Gründen, weshalb es in der Halbzeit ein wenig lauter wurde. "Ich muss Kevin Behrens positiv erwähnen. Er hat in der Kabine Verantwortung übernommen", berichtete Benedict Hollerbach von einer Ansprache des Stürmerkollegen. Wenn jemand seine Stimme erhebt, müsse er es auf dem Platz dann aber auch zeigen.

Kevin hat überragend gespielt. Er ist extrem viel gelaufen, hat gekämpft und damit die anderen mit seiner Art mitgezogen. Benedict Hollerbach

Heilsbringer Hollerbach?

"Und das hat er in der zweiten Halbzeit gemacht. Kevin hat überragend gespielt. Er ist extrem viel gelaufen, hat gekämpft und damit die anderen mit seiner Art mitgezogen", betonte Hollerbach, der einen Lauf hat. Im dritten Heimspiel nacheinander traf der 22-Jährige für Union Berlin. Und kann daher als eine Art Heilsbringer angesehen werden. Unter Vorgänger Urs Fischer zumeist noch auf der Bank, sammelt Hollerbach nun einige Einsatzminuten und Pluspunkte unter Trainer Nenad Bjelica.

Weil der Trainer nach dem Erfolg am Sonntag bei der Pressekonferenz nicht anwesend war, kamen die lobenden Worte diesmal von Co-Trainerin Marie-Louise Eta. "Er hat eine hohe Zielstrebigkeit, arbeitet für die Mannschaft und geht immer wieder mutig ins Eins-gegen-eins", erklärte die 32-Jährige, die das Zepter der Kommunikation mit den Medien aktuell in der Hand hält.

Ein weiterer Akteur, über den sie dann wohl bald sprechen kann, heißt Yorbe Vertessen. Der Belgier hat am Montag den Medizincheck in Berlin absolviert, weilte am Sonntag bereits im Stadion An der Alten Försterei. Nach kicker-Informationen sind nur noch letzte Details zu klären, bis der Transfer dann offiziell verkündet werden kann.