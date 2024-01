Behrens, Mir und Co.: Was die Wolfsburger Stürmersuche für Majer bedeutet

Wenn der VfL Wolfsburg noch einmal auf dem Transfermarkt zuschlägt, dann kommt noch ein neuer Stürmer. Kandidaten gibt es einige - Auswirkungen hätte es auf den Wolfsburger Rekordeinkauf des Sommers.

Es vergeht kaum ein Tag ohne einen neuen Namen, der auf der Wolfsburger Fahndungsliste stehen soll. Der VfL sucht noch einen neuen Angreifer, will auf die Offensivflaute dieser Saison reagieren. Wohlwissend, dass eine neue Nummer neun alleine die Angriffsmisere der Niedersachsen kaum beheben wird, schließlich muss auch dieser wie bislang Jonas Wind erst einmal in eine Abschlusssituation gebracht werden. Schlägt der VfL dennoch zu?

Von der Idee Hugo Ekitike von Paris Saint-Germain hatten sich Geschäftsführer Marcel Schäfer und Sportdirektor Sebastian Schindzielorz schon nach einem ersten Informationsaustausch verabschiedet, zu teuer ist der 21-jährige Franzose alleine im Unterhalt. Auch beim angebotenen Andrea Belotti von der AS Rom winkte der Bundesliga-Elfte ab.

Wolfsburg hat Konkurrenz im Werben um Behrens

Offiziell hinterlegt hat der VfL hingegen sein Interesse bei Kevin Behrens, die WAZ berichtete darüber zuerst. Nach kicker-Informationen ist der 32-Jährige einem Winterwechsel nicht abgeneigt, jedoch gibt es im Werben um den Angreifer, der im Oktober sein DFB-Debüt unter Julian Nagelsmann feierte, seither aber kein weiteres Bundesligator mehr erzielte, reichlich Konkurrenz. Weitere Vereine aus Deutschland und dem Ausland haben sich gemeldet, auch Klubs aus der MLS buhlen um die Dienste des 1,85-Meter-Hünen, der in der Bundesliga 14 Tore in 75 Partien markierte. Kann er wirklich die Wolfsburger Sturmprobleme beheben?

Auch der Spanier Mir soll wieder im VfL-Fokus stehen

Ein weiterer Kandidat, der laut des italienischen Sky-Reporters Gianluca Di Marzio hoch im Kurs stehen soll, ist Rafa Mir. Den Spanier des FC Sevilla hatte der VfL schon einmal auf dem Zettel, nun soll Wolfsburg sich im Dreikampf mit dem FC Turin und Trabzonspor befinden. In La Liga kommt Mir in dieser Saison bislang auf zwei Tore in 15 Spielen, mit 26 Jahren passt er aber deutlich besser in das eigentliche Beuteschema als Routinier Behrens.

Torjäger Wind könnte Majer auf der Zehn verdrängen

Was würde ein zusätzlicher Stürmer im VfL-Kader bedeuten? Vor allem nichts Gutes für Lovro Majer. Der Kroate, im Sommer für 25 Millionen Euro von Stade Rennes verpflichtet, ist mit zwei Toren und vier Vorlagen bislang zwar keine komplette Enttäuschung, trotzdem kann der 26-Jährige die Erwartungen bislang nicht vollends erfüllen. Spielmacher Majer müsste allen voran um seinen Platz fürchten, zumal Trainer Niko Kovac beim Thema Stürmersuche gerade erst betonte "dass wir nur einen richtigen Stürmer haben mit Jonas, der eigentlich noch mehr eine Zehn als eine Neun ist". Torjäger Wind könnte also eine Position zurück rücken, um einem neuen Angreifer Platz zu machen.

Die Lage um Nmecha, Pejcinovic und Sarr

Der sich wiederum in der Stürmerhierarchie erst einmal an die Spitze setzen dürfte. Keine gute Nachricht für Youngster Dzenan Pejcinovic, der gerade dabei ist, nach langer Wartezeit endlich mehr Einsatzminuten zu erhalten, und auch nicht für Lukas Nmecha. Der Nationalspieler arbeitet nach seiner Knie-OP am Comeback, will im besten Fall im Februar wieder voll einsteigen - und müsste auf dem Weg zu seinem EM-Traum erst einmal an zusätzlicher Konkurrenz vorbei. Keine Chance hat aktuell Sommer-Leihgabe Amin Sarr, der nach seiner Knieverletzung zwar wieder fit ist, aber schon jetzt nur noch auf der Tribüne sitzt.