Behrens macht Druck: "Derzeitige Entwicklung untragbar"

Gegen Gewalt und Zerstörung rund um die Spiele beider Vereine schreiten Hannover 96 und Eintracht Braunschweig zur Tat. Mit der Politik will man an einem Strang ziehen. Doch von dort gibt es auch eine klare Ansage, besonders zu den hohen anfallenden Kosten ...

Eines war allen Beteiligten des Treffens im niedersächsischen Innenministerium an diesem Mittwoch klar: So geht es nicht weiter. "Die derzeitige Entwicklung ist untragbar", betonte Niedersachsens Innenministerin Daniela Behrens nach einem Austausch mit Vertretern der beiden rivalisierenden niedersächsischen Traditionsklubs Hannover 96 und Eintracht Braunschweig. Offensichtlich sei, dass am Rande der Spiele "Chaoten aus der Ultraszene" die Stadien als rechtsfreien Raum begreifen, in denen Aggression und Gewalttätigkeit ausgelebt werden könne, so die Erkenntnis aus den beiden Zweitligabegegnungen in diesem Jahr, jeweils verbunden mit Polizei-Einsätzen und Kosten in Millionenhöhe.

Pyrotechnik, Böller, Vandalismus und Zerstörungswut gehörten zum Erscheinungsbild dazu, so Behrens, die steigenden Handlungsdruck erkannt hat: "Die Vorkommnisse der vergangenen Wochen sind vorläufige Höhepunkte einer anhaltenden Entwicklung." Neben einem klaren Bekenntnis gegen Gewalt und Pyrotechnik in und um die Stadien mahnte die Politikerin auch Verbesserungen bei der Sicherheit an.

"Intensiv und konstruktiv"

In dem intensiven und konstruktiven Austausch wurde laut einer Mitteilung beider Klubs konkret vereinbart, in gemeinsamen Arbeitsstrukturen künftige bauliche, technische und organisatorische Maßnahmen zu treffen. Politik und Vereine wollen an einem Strang ziehen. Der nun begonnene Dialog soll auf verschiedenen Ebenen fortgesetzt werden. Die Initiativen werden im kommenden April, beim Zweitliga-Rückspiel in Braunschweig, erstmals auf dem Prüfstand stehen.

"Bundesweites Thema"

Hannovers Profi-Boss Martin Kind verwies darauf, dass die Vorkommnisse rund um die Derbys zwischen den Nachbarn 96 und Eintracht nun zwar der Anlass für die Runde gewesen seien. "Aber es ist ein bundesweites Thema. Deswegen sind diese Fragestellungen auch mit DFL und DFB zu besprechen mit dem Ziel, sich auch bundesweit klar zu positionieren." Ähnliche Reaktionen gab es von der Braunschweiger Seite. Man sehe Verbesserungspotenzial und werde dies kurzfristig für ein noch sichereres Stadionerlebnis angehen. Eintracht-Präsidentin Nicole Kumpis: "Das bezieht sich in erster Linie auf die Bereiche An- und Abreise sowie Sicherheitskräfte im Stadion." Fortgesetzt werden solle parallel das Bestreben, die organisierten Fangruppierungen auf dem Weg mitzunehmen.

Beide Klubs betonten allerdings ihre Auffassung, dass außerhalb der Stadien der Schutz und die Aufrechterhaltung der öffentlichen Sicherheit hoheitliche Aufgabe der Polizei seien. Eine Kostenübernahme lehne man entsprechend ab. Hierzu jedoch eine klare Ansage von Innenministerin Behrens: "Sollte es nicht zu spürbaren Verbesserungen bei Hoch-Risiko-Spielen kommen, wird eine Kostenbeteiligung der Vereine für Polizeieinsätze bei diesen notwendig werden", kündigte die SPD-Politikerin an. "Um es noch einmal deutlich zu sagen, für die Sicherheit im Stadion sind die Vereine zuständig. Die Polizei ist kein privater Sicherheitsdienst."