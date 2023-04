Behrens in der Form seines Lebens

Kevin Behrens hat sich als Sturmpartner von Sheraldo Becker bei Union Berlin etabliert. Er ist momentan aus der Startelf nicht wegzudenken.

Hätte er zu Beginn der Saison mehr Spielanteile gehabt, würde Kevin Behrens nun wohl in der internen Torschützenliste auf Rang eins stehen. Ein Treffer fehlt ihm, dann würde der 32-Jährige zu Sturmkollege Sheraldo Becker aufschließen. Momentan befindet sich der gebürtige Bremer in der Form seines Lebens.

Das war auch beim Gastspiel von Union Berlin in Dortmund (1:2) ersichtlich. Lange Zeit war vom bulligen Angreifer nichts zu sehen, doch dann leitete er in der 61. Minute mit seinem Kopfball auf eben Becker seinen siebten Saisontreffer selbst ein und vollendete wenig später überlegt und eiskalt in die untere rechte Ecke.

Nach einem kurzen Jubel folgte die Auswechslung. "Natürlich ärgert das einen. Ich wäre gerne weiterhin dabei gewesen, weil wir gerade im Aufschwung waren", betonte Behrens, der ansonsten aber auch blass blieb. Als Stürmer reicht aber eben oft ein Moment, um sich in den Mittelpunkt zu drängen.

Das ist ihm zuletzt bravourös gelungen. Fünf seiner sieben Tore erzielte Behrens in der Bundesliga nach dem Re-Start Ende Januar. Mittlerweile hat er sich als Sturmpartner Beckers etabliert. Er wirkt seit einigen Wochen viel beweglicher und spritziger. Die anderen Stürmer im Kader Sven Michel, Jordan und Jamie Leweling kommen dagegen zumeist nur von der Bank in die Partie.

Union Berlin will weiter "Vollgas geben"

"Aber auch die Einwechsler waren nochmals gefährlich", sagte Behrens bezogen auf das Spiel gegen den BVB. Zum Sieg reichte es nicht, auch wenn eine Leistungssteigerung im Vergleich zum 0:2 in Frankfurt sichtbar war. "Wir können in den Spiegel schauen und sagen, dass wir eine gute Leistung abgeliefert haben", unterstrich Verteidiger Paul Jaeckel.

Weil von der direkten Konkurrenz lediglich RB Leipzig dreifach punkten konnte, veränderte sich die Konstellation in der Tabelle kaum. "Wir tun aber gut daran, nur auf uns zu schauen. Wir müssen Vollgas geben und am Ende werden wir sehen, wofür es reicht." Klar dürfte zumindest sein, dass Behrens in dieser blendenden Verfassung noch weitere Treffer folgen lässt. Die nächste Gelegenheit dazu bietet sich am Sonntag gegen den Abstiegskandidaten VfL Bochum.