Behrens folgt Schenk nach Münster

Aufsteiger Münster rüstet weiter auf und hat Torhüter Morten Behrens vom Bundesliga-Absteiger SV Darmstadt 98 verpflichtet.

Erst am gestrigen Montag haben die Ostwestfalen Keeper Johannes Schenk nach dessen einjähriger Leihe fest vom FC Bayern München geholt. Nun hat Preußen Münster den nächsten Torwart-Transfer bekanntgegeben: Morten Behrens kommt aus Darmstadt.

"Es war schon cool, den Weg der Preußen zu beobachten. Die zwei Aufstiege hintereinander waren sehr beeindruckend. Ich hatte sehr gute Gespräche mit Torwarttrainer André Poggenborg, habe richtig Lust mit ihm zusammenzuarbeiten und mich in die neue Aufgabe reinzuschmeißen", wird Behrens auf der Vereinswebsite zitiert. Der 27-Jährige hat bereits mit Rico Preißinger in Magdeburg und Neuzugang Luca Bolay in Mannheim zusammengearbeitet.

Auch im Preußenstadion lief Behrens bereits auf. Im Dezember 2019 unterlag er zwar mit dem 1. FC Magdeburg mit 0:2 - hat aber dennoch auch positive Erinnerungen: "Damals sah es zwar etwas anders aus, aber ich erinnere mich noch gut an die super Stimmung in diesem urigen Stadion."

"Morten hat seine Qualitäten bereits auf hohem Niveau unter Beweis gestellt. Mit seinen 27 Jahren strahlt er eine große Ruhe und Erfahrung aus, ist aber hungrig darauf, sich in der 2. Bundesliga zu beweisen", sagt Sport-Geschäftsführer Ole Kittner über den Neuzugang. "Gerade in der Konstellation mit Johannes Schenk sind wir von unserem Torhüter-Duo überzeugt. Wir haben jetzt zwei gute Charaktere mit ganz unterschiedlichen und spannenden Profilen in unseren Reihen."

Ausgebildet in Lübeck und beim HSV

Behrens spielte in der Jugend zunächst für den VfB Lübeck, ehe er sich ab der U 17 dem Hamburger SV anschloss und dort über die U 19 und U 23 bis zu den Profis alle Mannschaften durchlief.

Von 2019 bis 2021 stand der 1,93 Meter große Torhüter beim 1. FC Magdeburg in der 3. Liga unter Vertrag. Seit 2021 spielte er für den SV Darmstadt 98, der ihn in der Saison 2022/23 an den Drittligisten SV Waldhof Mannheim auslieh. Nun trifft er die alten Kollegen in der 2. Liga wieder.