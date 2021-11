Behrens-Comeback zum Haifa-Spiel? "Das wird eng"

Während Hertha BSC im Hauptstadtderby beim 1. FC Union vermutlich auf Stürmer Stevan Jovetic zurückgreifen kann, müssen die Eisernen auf den zuletzt ebenfalls positiv auf Corona getesteten Kevin Behrens verzichten. Unions Angreifer könnte aber nicht nur das Duell mit dem Lokalrivalen verpassen.

Der Montenegriner Jovetic - doppelt geimpft und symptomfrei - war in der Vorwoche bei seiner Reise zur Nationalmannschaft positiv auf das Coronavirus getestet worden, konnte sich inzwischen aber freitesten. Anders sieht das beim Unioner Behrens aus, dessen positiven Corona-Test sein Klub am Dienstag bestätigt hatte.

Im Unterschied zu Jovetic hat der 30-Jährige, der im Sommer ablösefrei von Zweitligist SV Sandhausen zu den Köpenickern gewechselt war, "eindeutig Symptome", wie Union-Manager Oliver Ruhnert am Dienstag bestätigte. In einem solchen Fall verzögert sich der Zeitpunkt, an dem man sich freitesten kann.

Unsere Ärzte sagen, für sie macht es frühestens zwei Tage nach Abklingen der Symptome Sinn, einen PCR-Test zu machen. Union-Manager Oliver Ruhnert

Während eine geimpfte Person, die keine Symptome zeigt, die Quarantäne frühestens fünf Tage nach dem positiven Erstnachweis verlassen kann (bei Vorlage eines negativen PCR-Tests), müssen Geimpfte mit Symptomen erst einmal genesen sein. "Personen, die geimpft sind und Symptome zeigen, können sich freitesten lassen, nachdem sie mindestens fünf Tage symptomfrei waren. Das sind Sonderfälle, die im Ermessensspielraum des Gesundheitsamtes liegen. Dabei richten wir uns nach den Empfehlungen des RKI", sagt Alexander Freier, der Gesundheitsstadtrat des Berliner Bezirks Treptow-Köpenick.

Entscheidender ist aber vor allem etwas Anderes: der Impfstatus. Zu dem macht Union bei Behrens wie bei allen anderen Spielern keine Angaben. Nur wer geimpft ist, kann sich aber überhaupt freitesten. "Ungeimpfte Personen, die positiv getestet werden, müssen mindestens 14 Tage in Quarantäne. Da gibt es grundsätzlich keine Möglichkeit, sich freizutesten - egal, ob sie Symptome zeigen oder nicht", betont Gesundheitsstadtrat Freier.

Laut des SPD-Politikers kann eine ungeimpfte Person selbst dann nicht freigetestet werden, wenn sie nach wenigen Tagen bereits wieder symptomfrei ist. Zumindest werde das in seinem Zuständigkeitsbereich so gehandhabt. "Wir sprechen ständig darüber, dass Ungeimpfte einen großen Teil dazu beitragen, dass wir in der Situation sind, in der wir uns derzeit befinden. Da müssen wir Ungeimpften nicht noch entgegenkommen", sagt Freier.

Verpasst Behrens drei Spiele?

Sollte Behrens ungeimpft sein, könnte er Union vermutlich frühestens nach dem Auswärtsspiel bei Eintracht Frankfurt in eineinhalb Wochen wieder zur Verfügung stehen. Dann hätte der Mittelstürmer drei Spiele verpasst. Ist Behrens, der sich in häuslicher Quarantäne befindet, aber geimpft, könnte er bei rascher Genesung theoretisch eine Option für die Reise zum Gruppenspiel in der Europa Conference League in der kommenden Woche bei Maccabi Haifa sein. Allerdings wäre das aufgrund der Quarantäne- und Testvorgaben ein sehr ambitioniertes Vorhaben. "Das wird eng", sagt auch Ruhnert und erklärt: "Unsere Ärzte sagen, für sie macht es frühestens zwei Tage nach Abklingen der Symptome Sinn, einen PCR-Test zu machen."

Behrens' Teamkollege Marvin Friedrich, der Mitte Oktober positiv auf Corona getestet worden war, hatte damals Erkältungssymptome gezeigt und sich nach einiger Zeit freitesten können, da der Abwehrspieler geimpft ist. Allerdings fiel auch Friedrich über eine Woche aus.