Behörden-Appell verhallt: UEFA setzt beim EM-Eröffnungsspiel auf Pyrotechnik

Kurz bevor die DFB-Elf gegen Schottland die Heim-EM eröffnet, steigt in München eine von der UEFA organisierte Show - die schon im Vorfeld für Ärger sorgt.

Hier findet am Freitag das erste Spiel der EM 2024 statt: die Münchner Arena, in der sonst der FC Bayern seine Heimspiele austrägt. IMAGO/Wolfgang Maria Weber

130 pyrotechnische Gegenstände, noch dazu im Innenraum: Was für jeden Bundesligisten eine horrend teure Angelegenheit werden würde, ist Teil der offiziellen Planungen der UEFA für das EM-Eröffnungsspiel zwischen Deutschland und Schottland am Freitag (21 Uhr, LIVE! bei kicker) in der Münchner Arena. Und das gefällt nicht jedem.

Man habe "nach Bekanntwerden der Planungen im Januar 2024 an den Veranstalter, die EURO 2024 GmbH, appelliert, keine Pyrotechnik zur Eröffnungsfeier einzusetzen", teilte die Branddirektion im Kreisverwaltungsreferat der Landeshauptstadt München, die für die Genehmigung der Pyro-Planungen zuständig ist, der ARD-Sportschau mit. "Es wurde insbesondere auf die Signalwirkung Richtung Fans verwiesen, deren nicht genehmigter Pyro-Einsatz regelmäßig zu konkreten Gefährdungen und Verletzungen führen."

Doch mit der Signalwirkung als Begründung gebe es keine rechtliche Handhabe, wenn "die Produkte zertifiziert sind, durch zertifiziertes Personal eingesetzt werden und hiervon keine Gefährdungen ausgehen", räumt die Behörde ein. Genau damit argumentiert auch die UEFA: Der Ablauf der Eröffnungsfeier sei "streng geregelt" und erfolge "unter Einbindung etablierter Hersteller und professioneller Unternehmen gemäß den Gesundheits- und Sicherheitsvorschriften des Gastgeberlandes".

Die UEFA freut sich auf eine "spektakuläre Vorführung von Pyrotechnik"

Ungeachtet der Debatte, die in Deutschland seit Jahren ergebnislos um Pyrotechnik in den Stadien geführt wird, sieht die UEFA in ihrem Einsatz einen Höhepunkt der Eröffnungsshow: "Der Einzug der Flaggen der teilnehmenden Nationen, kombiniert mit einer spektakulären Vorführung von Pyrotechnik wird in einem majestätischen Bild der Einheit und Vorfreude gipfeln."

60 pyrotechnische Gegenstände sollen demnach um die Spielfläche gestellt und gezündet werden, 60 weitere in den Händen von Protagonisten. Dazu kommen zehn Rauchtöpfe.