Beherzte Beck geht leer aus - Vetter macht's spannend

Am Mittwoch ging es los mit dem Freiwasserschwimmen der Frauen, wo Leonie Beck lange auf Medaillenkurs war, am Ende aber leer ausging.

+++ Jahn und Koch verpassen bei das Halbfinale +++

Die Canadier-Fahrerinnen Lisa Jahn aus Berlin und Sophie Koch aus Karlsruhe haben bei den Olympischen Spielen in Tokio den direkten Einzug ins Halbfinale verpasst. Das Debütantinnen kamen am Mittwoch bei der Olympia-Premiere ihrer Disziplin auf dem Sea Forest Waterway von Tokio in ihren Vorläufen auf den Rängen vier und fünf ein und müssen nun im Viertelfinale um den Einzug ins Halbfinale über die 200 Meter Distanz kämpfen.

+++ Vetter schafft es erst im dritten Versuch +++

Gold-Favorit Johannes Vetter hat es in der Qualifikation ganz spannend gemacht. Der mit 97,76 m zweitbeste Speerwerfer der Geschichte setzten seine ersten beiden Versuche in den Sand (82,04 und 82,08 m), ehe er mit seinem dritten und letzten Wurf die geforderten 83,50 m übertraf. Vetter brachte es auf 85,64 m und will sich nun im Finale am Samstag steiger (13.00 Uhr MESZ). Dort findet sich auch Julian Weber weber, der einen Traumstart erwischte und gleich mit 84,41 Meter das Finalticket löste.

+++ Tolles Rennen von Beck +++

Freiwasserschwimmerin Leonie Beck hat sich bei den Olympischen Spielen in Tokio nach einem beherzten Rennen nicht mit einer Medaille belohnt. Die 24 Jahre alte Würzburgerin schlug über zehn Kilometer in der Nacht zum Mittwoch als Fünfte an. Gold ging an Ana Marcela Cunha aus Brasilien vor Rio-Olympiasiegerin Sharon van Rouwendaal aus den Niederlanden und der Australierin Kareena Lee. Finnia Wunram belegte als zweite deutsche Starterin den zehnten Platz.

Bei extremen Bedingungen zeigte Beck am frühen Morgen Ortszeit im Odaiba Marine Park von Tokio einen starken Auftritt und schwamm von Beginn an vorne mit. Die Olympia-Teilnehmerin von 2016 im Becken verpasste aber die dritte Medaille der deutschen Schwimmer bei diesen Sommerspielen. Zuvor hatten Florian Wellbrock und dessen Verlobte Sarah Köhler im Becken über 1500 Meter Freistil jeweils Bronze gewonnen. Wellbrock startet in der Nacht zum Donnerstag ebenfalls über die zehn Kilometer.

+++ Timanovskaja auf dem Weg nach Polen +++

Die belarussische Olympia-Sprinterin Kristina Timanovskaja hat sich auf den Weg ins polnische Asyl gemacht. Bilder zeigten die 24-Jährige am Mittwochmorgen (Ortszeit) beim Verlassen der polnischen Botschaft in Tokio und bei der Ankunft am Flughafen Narita vor ihrem Flug nach Warschau. Der Fall der Leichtathletin hatte bei den Olympischen Spielen für internationale Empörung gesorgt. Nach Angaben der Athletin wollten belarussische Behörden sie zur vorzeitigen Rückkehr nach Minsk zwingen, weil sie Kritik an Sportfunktionären geübt hatte.