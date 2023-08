Behandlung auch per Handy-Foto: Geburtstagskind Franz Wagner verpasst das Australien-Spiel

Herber Rückschlag für die deutsche Basketball-Nationalmannschaft: Franz Wagner wird das zweite Gruppenspiel gegen Australien wegen seiner Knöchel-Blessur verpassen.

Die Befürchtungen haben sich zumindest teilweise bestätigt: Franz Wagner wird das zweite Gruppenspiel der DBB-Auswahl gegen Australien verpassen. Ausgerechnet an seinem 22. Geburtstag ist der gebürtige Berliner zum Zuschauen verdammt, Grund ist seine Knöchel-Blessur, die er sich im Auftaktduell mit Japan zugezogen hat.

Für ihn wird Isaac Bonga in die Starting Five rücken, sagte Bundestrainer Gordon Herbert vor dem Tip-off gegen Titelanwärter Australien (10.30 Uhr). "Verletzungen sind ärgerlich. Aber letztlich geben sie anderen die Chance", übte sich Herbert in Zweckoptimismus. Man werde Franz behutsam aufbauen und am Montag sehen, wie es weitergeht.

Ein WM-Aus ist zwar vorerst vom Tisch, doch auch nach Rücksprache mit seinem NBA-Team, den Orlando Magic, soll beim Shootingstar der letztjährigen Heim-EM nichts überstürzt werden.

Schwierig gestaltete sich allerdings zunächst die Diagnose und Behandlung. Eine MRT-Untersuchung sollte zwar Klarheit schaffen, Informationen von "MagentaSport" zufolge erhielt der DBB die entsprechenden Bilder aus dem japanischen Krankenhaus allerdings erst mit Verzögerung - weshalb Einschätzungen von Experten aus Köln unter anderem zunächst per Foto eingeholt wurden, die mit dem Handy von den entsprechenden MRT-Ergebnissen gemacht worden sind.

Der Ausfall von Franz Wagner wiegt schwer. Das aktuell wohl größte deutsche Basketball-Talent ist neben Dennis Schröder als fester Leistungsträger eingeplant.