Behält Milan die Nerven? Diese Entscheidungen bringt der letzte Spieltag

Der letzte Spieltag in der Serie A bietet Hochspannung. Viele Entscheidungen sind noch offen. Wer wird Meister? Wer steigt ab? Ein Überblick zu den wichtigsten offenen Fragen.

Der enge Titelkampf wird am Sonntag ein Ende finden, wenn Milan (bei Sassuolo) und Inter (gegen Sampdoria) zeitgleich um 18 Uhr gefordert sind. Neapel ist abgehängt, der Titel bleibt also in Mailänder Hand. Dass es allerdings zu einer Titelverteidigung der Nerazzurri kommt, ist bei zwei Punkten Rückstand aktuell nicht das realistischste Szenario. Milan hat zudem den direkten Vergleich gewonnen und daher alles in der eigenen Hand. Den Rossoneri reicht also ein Punkt zur Meisterschaft. Inter indes muss in jedem Fall gewinnen und braucht zeitgleich einen Sieg Sassuolos.

Wer schnappt sich Platz fünf und sechs?

Während mit den beiden Mailänder Klubs sowie Neapel und Juventus die vier Champions-League-Teilnehmer aus Italien schon feststehen, geht es bei den Plätzen fünf und sechs enger zu. Lazio ist aktuell Fünfter und hat drei Punkte mehr als die AS Rom auf dem Konto, allerdings wurde der direkte Vergleich verlorien. Die Biancocelesti brauchen also am Samstagabend gegen Hellas Verona noch einen Punkt, um diesen Rang zu sichern. Allerdings könnte es auch sein, dass zu diesem Zeitpunkt schon alles klar ist, denn die AS Rom ist schon am Freitag beim FC Turin gefordert. Gewinnt die Mannschaft von José Mourinho nicht, darf Lazio sich auf der Couch über Rang fünf freuen.

Der Fünfte spielt in der kommenden Saison in der Europa League, der Sechste in der Europa Conference League. Doch bei aller Hoffnung auf Rang fünf muss die Roma auch noch hinten schauen, denn der Siebte Florenz (spielt am Samstag zu Hause gegen Juventus) hat nur einen Punkt weniger. Den direkten Vergleich hat die Fiorentina gewonnen.

Wer folgt Venedig und Genua in die Serie B?

Mit Aufsteiger Venedig sowie dem CFC Genua um den deutschen Trainer Alexander Blessin stehen bereits zwei Absteiger aus der Serie A fest. Am letzten Spieltag kämpfen nun Cagliari (am Sonntagabend beim Letzten Venedig zu Gast) und Salernitana (ebenfalls Sonntagabend gegen Udinese gefordert) im Fernduell im den Klassenerhalt. Cagliari hat zwei Punkte Rückstand und braucht also Schützenhilfe. Die beiden direkten Duelle endeten jeweils mit 1:1, weswegen bei Punktgleichheit die Tordifferenz entscheiden würde. Hier hätte der 18. die aktuell um sieben Treffer bessere.

Lecce und Cremonese jubeln schon

Neben zwei Absteigern stehen auch schon zwei Aufsteiger fest: Meister Lecce sowie der Tabellenzweite Cremonese werden in der kommenden Saison in der Serie A an den Start gehen. Der dritte Platz für die erste Liga wird in Aufstiegsspielen ermittelt. Benevento trifft im Halbfinale auf Pisa und Brescia auf Monza. Einer der vier wird am Ende den Aufstieg feiern dürfen.