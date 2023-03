"Behaarung hin, Behaarung her": So ist es um die KSC-Brust bestellt

Vier Spiele, vier Siege: Der Karlsruher SC hat einen Lauf. Wie ist es also um die Brust der Badener bestellt?

2:1 gegen Fürth, 3:0 in Sandhausen, 1:0 gegen Regensburg und zuletzt das 2:0 in Rostock: Der KSC rast auf der Überholspur und reiht Sieg an Sieg. Eine Serie, die in den Augen von Trainer Christian Eichner "zwingend notwendig" war, nachdem sich seine Mannschaft im Laufe dieser Saison auch schon schwächere Phasen geleistet hatte.

"Wir haben einiges liegen lassen im Herbst", sagt Eichner, erkennt dieser Tage aber eine gewisse "geistige Freiheit" bei seinen Spielern. Durch die Serie steht Karlsruhe nicht mehr von Woche zu Woche unter dem Druck, Punkte sammeln zu müssen, um nicht in den unmittelbaren Abstiegskampf verwickelt zu werden. Der Lauf tut der Mannschaft gut - und lässt das Selbstvertrauen mit jedem weiteren Sieg zunehmen.

Er begutachte die Spieler nicht jeden Tag, entgegnete Eichner mit einem Lächeln auf die Frage, wie es derzeit um Karlsruhe bestellt sei - Thomas Müller habe zuletzt ja von einer "breiten, behaarten Brust des Bajuwaren" gesprochen. Bezüglich der Behaarung gebe es "einige Unterschiede in der Kabine", meinte Eichner mit einem Lächeln, aber "Behaarung hin, Behaarung her ", so Karlsruhes Trainer: "Die Brust ist sicherlich ein bisschen gewachsen."

2015 hatte Karlsruhe in der Relegation das Nachsehen

Für das am Sonntag anstehende Duell mit dem Hamburger SV bedeutet das: Der KSC rechnet sich durchaus etwas aus. Er erkenne "eine gewisse Brisanz aufgrund verschiedener Spiele der letzten Jahre", sagte Eichner und dürfte damit unter anderem das Relegationsduell 2015 gemeint haben, als ein Last-Minute-Freistoß von Marcelo Diaz den Karlsruher Aufstieg in die Bundesliga verhinderte.

Beim jetzigen Aufeinandertreffen wollen die Badener das bessere Ende für sich haben und den fünften Sieg in Folge einfahren. Eichner betonte: "Wir sind nicht zum Genießen da, sondern dazu, weitere Punkte aufs Konto zu packen." Gegen Fürth, Sandhausen, Regensburg und Rostock gelang das - nun auch gegen den HSV?