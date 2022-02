Begnadigung nächste Woche: Warum Matarazzo Tibidi zum VfB II schickte

Die Entwicklung von Talenten haben sich der VfB Stuttgart und Pellegrino Matarazzo auf die Fahne geschrieben. An Alexis Tibidi hatte der Trainer zuletzt ein Exempel statuiert und ihn für eine Disziplinlosigkeit bestraft. Jetzt begnadigt er ihn - aber erst nächste Woche.

In dieser Saison gehört Alexis Tibidi fraglos zu den Gewinnern unter den Talenten im Kader des VfB Stuttgart. Elfmal stand der junge Franzose, der im vergangenen Sommer eigentlich mit Blick auf den VfB II vom FC Toulouse geholt worden war, im Kader der Bundesligamannschaft. Neunmal kam er sogar zum Einsatz, zweimal davon von Beginn an. Eine Bilanz, die sich für einen 18-Jährigen durchaus sehen lassen kann.

Der flinke und technisch versierte Angreifer begann taktisch unausgereift, steigerte sich allerdings von Spiel zu Spiel und konnte beim 2:4 in Leverkusen seinen ersten Assist einfahren. Dennoch fehlte Tibidi in der folgenden Woche gegen Bochum (1:1) und musste stattdessen beim VfB II in der Regionalliga ran. Aus disziplinarischen Gründen, wie Matarazzo kurz und knapp verriet. Allerdings sei es "nicht wichtig, was er genau gemacht hat", so der Chefcoach auf Nachfrage.

Matarazzo über Tibidi: "Nicht bösartig, aber ab und zu verpeilt"

Offensichtlich hat es der Jungprofi, so die kicker-Information, in der Vorwoche nicht so genau mit der Pünktlichkeit beim Training genommen. Die Folge: Tibidi wurde zur Regionalliga-Mannschaft abkommandiert. "Es gibt gewisse Regeln, die es zu befolgen gilt", sagt Matarazzo, der Tibidi den Ausrutscher nachsehen will. "Er ist ein junger Spieler, der nicht bösartig, aber auch ab und zu verpeilt ist. Es geht darum, die Mannschaft zu schützen und den Spieler ein Stück weit so zu erziehen, dass er langfristig im Profigeschäft sein kann."

Für den VfB-Trainer gehören neben sportlichen Qualitäten auch Zuverlässigkeit und Professionalität unweigerlich zu den Grundpfeilern des Geschäfts. Matarazzo hofft auf einen Lerneffekt. Zeit zum Nachdenken hat Tibidi genügend bekommen. "Ich gehe davon aus, dass er sich richtig verhält und nächste Woche wieder bei uns einsteigen kann", sagt der 44-Jährige, der bisher von der Entwicklung des Franzosen sehr angetan war. Diese gedenkt er in die richtige Richtung zu lenken, zum Wohle Tibidis. "Er soll diese Woche spüren, wie es unten ist und wie es oben war, und sich entscheiden, wie es für ihn weitergehen soll."

