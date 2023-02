Beginnt PSG gegen Bayern mit einem 16-Jährigen?

Beim Hinspiel gegen den FC Bayern zeichnet sich eine Überraschung in der Startaufstellung von Paris St. Germain ab: Der 16 Jahre alte Warren Zaire-Emery könnte von Beginn an spielen.

Auf ganze elf Minuten Champions League bringt es Warren Zaire-Emery bislang - und wirklich bedeutungsvoll waren sie nicht. 6:2 stand es im Oktober gegen Maccabi Haifa (Endstand 7:2) bereits, als er in der Schlussphase den Rasen betrat. Am Dienstagabend könnte ungleich wichtigere Einsatzzeit für den 16 Jahre alten Mittelfeldspieler dazukommen: Laut einem "L'Equipe"-Bericht wird Zaire-Emery gegen den FC Bayern in der Startaufstellung stehen.

Die Überlegung des Trainerstabs um Chefcoach Christophe Galtier soll den Informationen der in Personalfragen meist gut unterrichteten Zeitung zufolge nach dem 1:3 in Monaco am Wochenende gereift sein. Dort hatte Zaire-Emery, der eigentlich zentraler Mittelfeldspieler ist, auf der rechten Offensivposition in einem 4-4-2-System gespielt und das einzige Tor für PSG erzielt.

Trotz der enttäuschenden Mannschaftsleistung will Galtier nun offenbar am 4-4-2, mit dem er Lille einst sensationell zur Meisterschaft führte, festhalten. Einerseits, um im Vergleich zur in dieser Saison meist praktizierten Dreierkette für mehr Stabilität auf den Außenpositionen zu sorgen. Andererseits, weil Kylian Mbappé nach seiner Oberschenkelverletzung dem Bericht zufolge nur auf der Bank sitzen wird und so kein hochkarätiger Dreiersturm mit Neymar und Lionel Messi aufgeboten werden könnte.

Mbappé habe am Dienstagmorgen noch einige Tests absolviert, um seine Einsatzfähigkeit festzustellen - mit positivem Ergebnis. Der Weltmeister von 2018 soll demnach eingewechselt werden. Die Frage ist nur, wann.

Zaire-Emery soll indes von Beginn an wieder auf der rechten Seite aufgeboten werden, um mit seinen defensiven Qualitäten die Vorstöße des hinter ihm spielenden Achraf Hakimi abzusichern und gleichzeitig den Offensivdrang von Bayern-Linksverteidiger Alphonso Davies einzudämmen.

Der französische U-19-Nationalspieler, der im Alter von acht Jahren zu PSG kam und in drei Wochen seinen 17. Geburtstag feiert, gab sein Profi-Debüt am 1. Spieltag der laufenden Saison beim 5:0 in Clermont. Bislang kam er in 14 Pflichtspielen zum Einsatz, dreimal von Beginn an. Anfang Februar schwang er sich mit seinem ersten Profitreffer beim 3:1 in Montpellier zum jüngsten PSG-Torschützen der Vereinshistorie auf.