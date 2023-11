Beginnt der Umbau? CEO Arnold verlässt ManUnited

Manchester United ist auf der Suche nach einem neuen CEO. Es spricht viel dafür, dass Richard Arnolds Abschied mit dem Einstieg von Sir Jim Ratcliffe zu tun hat.

Bei Manchester United ist am Mittwoch eine Ära eingeläutet worden, die ein wenig unter dem Radar lief. Wie die Red Devils mitteilten, hat Richard Arnold nach 16 Jahren im Klub beschlossen, als CEO zurückzutreten. Der 52-Jährige war im Februar 2022 auf Ed Woodward gefolgt, der achteinhalb Jahre lang die Geschäfte bei ManUnited geführt hatte und gerade ob der Transferpolitik zunehmend umstritten gewesen war.

In Arnolds Amtszeit fällt zumindest die Verpflichtung von Trainer Erik ten Hag, unter dem in der Vorsaison mit dem Ligapokal-Triumph der erste Titelgewinn seit sechs Jahren und die Rückkehr in die Champions League gelang, gefolgt allerdings von einem holprigen Start in die laufende Spielzeit.

Wegen Ratcliffe war bereits über Arnolds Aus spekuliert worden

Dass sich Arnold, der im Sommer 2007 zum Klub gestoßen war und sich nach oben gearbeitet hatte, nun verabschiedet, dürfte aber keine sportlichen Gründe haben. Vielmehr lässt sich der Schritt als Begleiterscheinung des bevorstehenden Einstiegs der "Ineos"-Gruppe unter der Führung von Sir Jim Ratcliffe interpretieren. Es wird erwartet, dass schon in Kürze offiziell wird, dass der Milliardär für rund 1,4 Milliarden Euro 25 Prozent der Anteile am Klub erwerben und anschließend die Verantwortung über den fußballerischen Bereich übernehmen wird. Das Arnold kein Teil dieses Umbauprozesses sein würde, war bereits spekuliert worden.

Nach Klubangaben übernimmt als CEO interimsweise Patrick Stewart, der in seiner eigentlichen Rolle für alle juristische Angelegenheiten bei den Red Devils zuständig ist. Arnold wird ihn noch bis Ende Dezember einarbeiten.

"Es war ein unglaubliches Privileg, diesem großartigen Fußballklub in den letzten 16 Jahren zu dienen", wird Arnold in der United-Mitteilung zitiert. "Bei allen Höhen und Tiefen war die Konstante die Hingabe unserer Mitarbeiter und Fans. Ich möchte ihnen allen für ihre Loyalität und ihr Engagement danken und wünsche allen, die mit dem Klub verbunden sind, das Allerbeste für die Zukunft."