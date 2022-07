Begeisterung allein erzielt keine Tore

Die DFB-Frauen haben mit ihrer Elf-Freundinnen-müsst-ihr-sein-Romantik begeistert, doch ironischerweise kommt es jetzt auf das Gegenteil an. Ein Kommentar von Chefredakteur Jörg Jakob.

Wunderbar! Dem Fußball der Frauen in Deutschland stehen nach dieser begeisternden EM trotz der finalen Niederlage gegen England fantastische Zeiten bevor?... wenn alle Wellenreiter, die während des zunehmend populären Turniers aus ihrer Gleichgültigkeit aufgetaucht sind, im Herbst auch bei Spielen der Bundesligisten mitsurfen.

Die Vergangenheit mit zwei WM-Titeln, einer olympischen Goldmedaille und acht gewonnenen Europameisterschaften legt nahe, dass dem nicht so sein wird. Die Gegenwart jedoch zeigt die große Chance, dass sich jetzt wirklich was dreht, zumindest zu einem erkennbaren Grad.

Tolle Zahlen! Tolle Zukunft?

Das gilt nicht nur mit Blick auf den DFB-Bereich. Das Event im Mutterland (sic!) des Fußballs hat international Maßstäbe gesetzt: 164 Millionen TV-Zuschauer schon nach dem Viertelfinale bedeuteten einen Rekord. Die Quoten sind um mehr als 50 Prozent gestiegen. 560.000 Fans in den Stadien übertrafen die bisherige Bestmarke bei Weitem (240.000 in den Niederlanden 2017). Die annähernd 87.197 beim Finale in Wembley sind der neue Höchstwert für ein EM-Endspiel überhaupt (etwas über 79.000 waren es bei den Männern Spaniens und der Sowjetunion 1964 in Madrid). Das sind tolle Zahlen. Bedeuten sie automatisch eine tolle Zukunft?

Das Team hat die besten Voraussetzungen für einen nachhaltigen Erfolg geschaffen, mit seiner Art, modernen Fußball zu interpretieren, und dem lockeren Auftreten neben dem Platz. Nie ist das eine ohne das andere wirkungsvoll über ein paar trendige Wochen hinaus. Hier passt es.

Problemzonen selten im sportlichen Bereich

Die Problemzonen lagen aber ohnehin selten, so wie bei der verunglückten Heim-WM 2011, im sportlichen Bereich. Sie liegen weiterhin in der Vermarktung und der Infrastruktur. Wo die Zuschauerzahlen in der 1.?Liga wie bisher unter 1000 liegen, kann sich keine Spitze in der Breite entwickeln. Wenn Länderspiele in Konkurrenz zu Profiligen der Männer ausgetragen werden, kommen keine 2000, wie soeben noch mehrmals erlebt. Und wenn der DFB keine Medienrechte aushandeln kann, die bei den Sendezeiten und den Erlösen Verbesserungen bei Nationalteam, Bundesliga und Pokal darstellen, wird das große Ganze verblassen.

Romantik begeistert, aber es braucht Professionalisierung

Das Überschwängliche dominiert gerade. Die aktuelle Euphorie allein kann den Mädchen- und Frauenfußball jedoch nicht voranbringen. Sie mag der jüngst negativen Entwicklung der Mitgliederzahlen an der Basis entgegenwirken. Auf höchstem Niveau braucht es in vielen Bundesligavereinen hingegen Fortschritte im Management, personell wie qualitativ.

Damit der Fußball der Frauen aus dieser EM Kapital schlagen kann, reicht keine Elf-Freundinnen-müsst-ihr sein-Romantik. Das ist die Ironie: Was sonst pauschal kritisiert wird, ist bei den Frauen genau jetzt gefragt, um das Publikum zu binden: Professionalisierung, Marketing, Stars.