"Begeisterter" Toppmöller will mit "sensationeller" SGE Emotionen wecken

Anfang der Woche hatte Eintracht Frankfurt verkündet, dass Dino Toppmöller (42) neuer Chefcoach der Adler wird. Nun hat sich der Trainer unter anderem zu seiner Spielweise geäußert - und kam nicht aus dem Schwärmen heraus.

In einem am Donnerstag über die Vereinsmedien veröffentlichten Interview konnte Dino Toppmöller einfach nicht aufhören zu strahlen. Der 42-Jährige, der ab 1. Juli als Chefcoach bei der Eintracht übernimmt, erklärte so einiges. Auch seine Beweggründe, um nach Hessen zu kommen.

"Der erste Anruf von Markus Krösche hat mich sofort gecatcht", meinte Toppmöller umgehend. Der Sportvorstand habe ihn nicht wirklich überzeugen müssen, denn: "Die Eintracht ist meiner Meinung nach der spannendste Verein in der Bundesliga, wenn man sich die Entwicklung anschaut in den letzten Jahren." Die Gespräche seien sehr gut verlaufen, das Gesamtpaket sei "sensationell".

Das ist schon einmalig in Europa. Die Eintracht und die Symbiose mit den Zuschauern hat jeden Fußballfan ein Stück weit begeistert. Dino Toppmöller

Mit ähnlichen Worten wurde Toppmöller bereits bei seiner Verkündung als SGE-Trainer zitiert, nun präzisierte der Ex-Co-Trainer von Julian Nagelsmann beim FC Bayern seine Aussagen. Seit 2016 sei es bei den Adlern "stetig bergauf" gegangen, die Zuschauer zu begeistern sei nie ein Problem. "Wenn man gesehen hat, wie die Fans Stadien in Heimspiele verwandelt haben, in Mailand 2018/19 oder auch in Barcelona oder der Bundesliga. Das ist schon einmalig in Europa. Die Eintracht und die Symbiose mit den Zuschauern hat jeden Fußballfan ein Stück weit begeistert, das ging auch mir so. Allein das ist eine Tatsache, die jeden catcht. Egal ob Trainer oder Spieler."

"Offensiver und attraktiver Fußball" soll die SGE auszeichnen

Der Plan Toppmöllers ist es nun, "mit der Mannschaft offensiven und attraktiven Fußball zu spielen". Auch die Fans sollen mitgenommen werden, selbstredend. "Wir wollen die Zuschauer begeistern, emotionalisieren. Wenn man sieht, dass jedes Heimspiel ab der neuen Saison 60.000 Zuschauer hat im Stadion ... Wir wollen die positive Energie mitnehmen."

Sich selbst hält der Sohn von Klaus Toppmöller ("Er ist mega stolz, witzigerweise war die Eintracht auch seine erste Station als Cheftrainer") für einen "relativ umgänglichen" Menschen. Dino Toppmöller versuche "viel zu kommunizieren" und sich "viel in die Lage der Spieler hineinzuversetzen". Dabei habe der Mann, der sehr glücklich sei, "wieder ein Teil von Eintracht Frankfurt zu sein", klare Ideen.

Die Bundesliga erlebt übrigens eine Premiere: Erstmals übernimmt ein Coach eine Mannschaft, bei der bereits dessen Vater Trainer war. Klaus Toppmöller hatte die Hessen von Juli 1993 bis April 1994 betreut. Toppmöller junior verbrachte die Saison 2002/03 als Spieler bei der damals zweitklassigen Eintracht (16 Spiele, drei Tore).