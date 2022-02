Begehrter Modeste, Quotientenkönig Schade: Ein Interactive-Zwischenfazit

Etwas mehr als die Hälfte der Managerspiel-Saison 2021/22 ist vorbei, und mit ihr auch das Wintertransferfenster. Wir resümieren die interessanten Fakten.

Während des Spieltags die Aufstellung ändern? Die Vereinsbegrenzung komplett aufheben? Doppelte Punkte für Startelfnominierungen? Wir haben im zurückliegenden Sommer viel geändert am Interactive-Managerspiel.

Und nach einem halben Jahr können wir festhalten, dass wir das Managerspiel damit interessanter, spannender und variantenreicher gestaltet haben. Das zeigt uns zum einen der Blick auf die Spieltagssieger, auf die Nutzerzahlen, das konstruktive Feedback der kicker-Manager sowie unseren eigenen Spielspaß.

39 Prozent mehr Zweitliga-Manager

Dass wir das Vereinslimit aufgehoben haben, führte zu einem Novum: Am 2. Spieltag gewann Maik Schellhase mit einer Elf nur aus Leverkusenern die Spieltagswertung, am 14. Spieltag legte "Scheu 1904" mit einer reinen Freiburger Auswahl nach. "Möglich" machte das jeweils Borussia Mönchengladbach, das erst 0:4 in Leverkusen verlor und später ein 0:6 gegen den Sport-Club folgen ließ. In der 2. Liga produzierte Jahn Regensburg am 4. Spieltag per 4:1 gegen Schalke das gleiche Kunststück.

Apropos Freiburg: Der Höhenflug des SC mit dem zwischenzeitlichen Sprung auf die CL-Plätze machte sich auch beim Transfergebaren der kicker-Manager bemerkbar. Die Breisgauer standen insgesamt am häufigsten auf den Einkaufszettel der User. In der 2. Liga trifft dies auf das Überraschungsspitzenteam SV Darmstadt 98 zu, während in der 3. Liga der klare Spitzenreiter aus Magdeburg das Wintertransferfenster dominierte.

Während die Freiburger also auf dem Transfermarkt sehr beliebt waren, stellte SCF-Angreifer Kevin Schade nach 20 Spieltagen mit 158 Punkten je eingesetzter Million den Bestwert aller Schnäppchenprofis auf. Zur Winterpause hatte er sich in diesem Ranking noch auf dem zweiten Platz eingereiht.

Ermittelt haben wir die Aufstellung, indem wir nach dem 20. Spieltag die Punkte durch den Marktwert teilten. Die Spieler mit dem höchsten Quotienten auf ihren Positionen schafften den Einzug in die Elf. kicker

Mit dem Abstieg von Werder Bremen und dem FC Schalke 04 in der vergangenen Spielzeit hat die Beliebtheit der 2. Liga noch mal ein neues Level erreicht. Im Vergleich zur Vorsaison konnten wir einen enormen Zuwachs der Teilnehmerzahl um 39 Prozent verzeichnen.

Zwei oder drei Stürmer? Das wechselt

Interessant dabei: Die Zweitliga-Manager machen prozentual am seltensten Gebrauch von ihren Wechselmöglichkeiten. 46,7 Prozent der User tauschten Personal in der Winterpause. Etwas mehr (49,9 Prozent) waren es in der 3. Liga, deutlich mehr in der Bundesliga: 63,6 Prozent.

Wie bereits in den Vorjahren wurde die Winterpause von den kicker-Managern nämlich allumfassend genutzt, ihre Interactive-Kader durch Neuzugänge zu verstärken und damit notwendige Abgänge zu kompensieren. Am Ende blieb der Zähler bei 635.884 Wechseln in der Bundesliga stehen. Auch in der 2. Liga (135.190 Bewegungen) und 3. Liga (80.864) war ordentlich etwas los auf dem Transfermarkt, wenn auch in viel kleinerem Rahmen.

Eine offensive Ausrichtung im Managerspiel wird von vielen Usern bevorzugt, weil Offensivspieler im Durchschnitt mehr Punkte bringen als Verteidiger. Dass diese sich im Saisonverlauf auch mit Hinblick auf das vorhandene Spielermaterial verändert, zeigte sich in diesem Jahr eindrucksvoll. Waren zum Saisonstart die meisten Teams (47 Prozent) mit einem Drei-Mann-Sturm statt zwei Stürmern (40 Prozent) ins Rennen gegangen, gab es am 17. Spieltag die meisten Teams mit zwei Angreifern (48 Prozent) statt drei (47 Prozent). Nach dem Run auf die Stürmer in der Transferperiode hat sich diese Entwicklung wieder komplett gedreht: 57 Prozent setzen auf drei Stürmer, nur ein Viertel hat zwei Stürmer aufgestellt. Auch in die Fraktion der Stürmer fällt bekanntlich Anthony Modeste ...

Die begehrtesten Profis in der Bundesliga

Zugänge: 1. Anthony Modeste (35.325), 2. Nico Schlotterbeck (34.225), 3. Florian Wirtz (20.867)

Abgänge: 1. André Silva (10.440), 2. Florian Neuhaus (8.942), 3. Ridle Baku (8.710)

Die begehrtesten Profis in der 2. Bundesliga

Zugänge: 1. Thomas Ouwejan (7.020), 2. Sarpreet Singh (6.651), 3. Phillip Tietz (5.188)

Abgänge: 1. Dennis Srbeny (2.706), 2. Maximilian Eggestein (1.872), 3. Danny Latza (1.843)

Die begehrtesten Profis in der 3. Liga

Zugänge: 1. Luka Tankulic (4.162), 2. Alexander Bittroff (3.598), 3. Baris Atik (3.246)

Abgänge: 1. Sascha Mölders (4.854), 2. Martin Kobylanski (1.613), 3. Jozo Stanic (884)

Zur Saison 2022/23 wollen wir noch einmal Hand an die Regeln legen und endlich auch den ärgerlichen Fall lösen, wenn Spieler die Bundesliga, 2. oder 3. Liga verlassen, nachdem das Transferfenster im Managerspiel schon geschlossen ist.