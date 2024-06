Begehrter Marquez bleibt Barcelonas zweiter Mannschaft treu

Rafael Marquez (45) wurde zuletzt mit Real Oviedo in Verbindung gebracht, die Asturier hatten den Aufstieg in La Liga jüngst knapp verpasst. Nun ist klar, dass der Mexikaner der zweiten Mannschaft des FC Barcelona erhalten bleiben wird, Marquez verlängerte seinen Vertrag bis 2025. Der ehemalige Barcelona-Profi übernahm das Team im Sommer 2022 und hat seitdem gute Arbeit geleistet. Zahlreiche Spieler haben den Weg in die erste Mannschaft gefunden.