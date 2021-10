Befürchtungen bestätigt: Saison-Aus für Leibold nach Kreuzbandriss

Der Hamburger SV muss den Einzug ins Achtelfinale des DFB-Pokals teuer bezahlen. Linksverteidiger Tim Leibold (27) erlitt einen Kreuzbandriss.

Bereits in der 18. Minute im Zweitrundenduell des DFB-Pokals beim 1. FC Nürnberg verdrehte sich Leibold in einem Zweikampf mit Tom Krauß unglücklich das rechte Knie. Der Linksverteidiger ging an der Außenlinie sofort zu Boden, schrie auf vor Schmerzen und wurde unter Pfiffen der FCN-Fans vom Platz getragen.

Am heutigen Mittwoch gab es die Bestätigung der schlimmen Befürchtungen: Leibold hat sich das vordere Kreuzband im rechten Knie gerissen und fällt damit für den Rest der Saison aus, wie der HSV twitterte.

Leibold hatte bisher alle Pflichtspiele unter Trainer Tim Walter in dieser Saison absolviert (ein Assist, kicker-Notenschnitt 3,55).