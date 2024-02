Befürchtungen bestätigt: Frankfurts Kalajdzic erleidet dritten Kreuzbandriss

Sasa Kalajdzic (26) bleibt in seiner Karriere vom Pech verfolgt. Der Winterneuzugang der Frankfurter Eintracht verletzte sich beim 3:3 in Freiburg ohne Fremdeinwirkung schwer am rechten Knie und fällt wieder mehrere Monate aus.

Bittere Nachrichten für Eintracht Frankfurt und vor allem für Sasa Kalajdzic. Der Stürmer hat sich zum dritten Mal in seiner Karriere das Kreuzband gerissen, erstmals ist das rechte Knie betroffen. Bereits in seiner Zeit beim VfB Stuttgart und auch bei seiner folgenden Station in England bei den Wolverhampton Wanderers fiel der Österreicher viele Monate aus, jeweils war das Kreuzband im linken Knie gerissen.

Am Sonntag in Freiburg (3:3) sackte Kalajdzic nach acht Minuten ohne Fremdeinwirkung plötzlich zu Boden, hielt sich nach einer eigentlich nicht unnatürlichen Bewegung sofort das Knie. Schmerzverzerrt lag der Angreifer, der erst im Winter für ein halbes Jahr von den Wolves ausgeliehen wurde, auf dem Rasen und musste von den Frankfurter Ärzten behandelt werden. Auf dem Weg in die Kabine musste Kalajdzic zumindest nicht gestützt werden, später kam er mit einer Knieschiene zurück zur Ersatzbank. Noch am gleichen Abend folgte der Gang ins Krankenhaus zu weiteren Untersuchungen.

Am Montag folgte nun die finale Diagnose, die die Befürchtungen bestätigten. Der 26-Jährige hat sich eine Ruptur des Kreuz- und Außenbandes zugezogen, was einen Ausfall auf unbestimmte Zeit zur Folge hat. Die Saison ist aber definitiv gelaufen, auch sein EM-Traum dürfte geplatzt sein.

Da Kalajdzic seit seiner Ankunft gesetzt war (sechs Spiele, ein Tor), klafft im Frankfurter Sturm nun eine große Lücke. Diese könnte mit Hugo Ekitiké ein weiterer Winter-Neuzugang auf Dauer schließen.