Befürchtung Kreuzbandverletzung: Gladbach und Neuhaus bangen

Borussia Mönchengladbach hat in Freiburg einen Punkt geholt, doch musste schon früh wechseln. Möglicherweise mit langwierigen Folgen.

Genau eine halbe Stunde war vorbei im Spiel zwischen Freiburg und Gladbach: SCF-Startelfdebütant Daniel-Kofi Kyereh und Gladbachs Florian Neuhaus rauschten zu diesem Zeitpunkt nach einer Ecke ineinander. Zunächst konnten in der bis dahin starken Partie beide weitermachen. Wenig später aber kam es anders.

Denn Neuhaus setzte sich erneut auf den Boden und fasste sich das rechte Knie. Der 25-jährige Mittelfeldspieler musste letztlich sogar von zwei Betreuern gestützt das Spielfeld verlassen. Erst Mitte der zweiten Hälfte kehrte Neuhaus auf Krücken auf die Bank zurück.

Die Krücken hatten ihren Grund, so viel war schon zu diesem Zeitpunkt klar. Nach dem torlosen Remis befürchtete Coach Daniel Farke bei DAZN gar schlimmeres. "Es sieht nach einer Kreuzbandverletzung aus", meinte Farke. "Ich hoffe, dass sich das nicht bestätigt."

Das Lazarett wird größer

Farke hatte bereits vor dem Anpfiff erklärt, dass Innenverteidiger Tony Jantschke "sich nach einem Schlag auf das Sprunggelenk einen Bänderriss zugezogen hat". Auch Nico Elvedi (Knieverletzung) und Alassane Plea (Muskelfaserriss im Adduktorenbereich) fallen noch aus.

Bei Neuhaus sollen Untersuchungen für Klarheit sorgen. Der ehemalige Düsseldorfer stand in allen sechs Bundesliga-Spielen bis dato in der Startelf (kicker-Durchschnittsnote 4). Farke würde also einen Stammspieler verlieren, Neuhaus bei Bestätigung der Befürchtung seine Chance auf die WM in Katar.