Befreiungsschlag im Keller: Doppelter Hermes liefert Frankfurt drei Zähler

Im Duell zwischen dem VfB Stuttgart II und dem FSV Frankfurt waren die Rollen eigentlich klar verteilt. Entgegen der Erwartungen landete der FSV aber einen Befreiungsschlag im Keller. Stuttgart dagegen verpasst den Sprung auf Rang eins. Das Parallelspiel zwischen Walldorf und dem Bahlinger SC endete torlos.

Effiziente Frankfurter schlagen den VfB II

Den VfB Stuttgart II scheinen im Jahresendspurt die Kräfte zu verlassen. Zum Auftakt des 21. Spieltages in der Regionalliga Südwest kassierten die Jungprofis eine knappe 1:2-Niederlage gegen den FSV Frankfurt - das Team von Markus Fiedler blieb somit auch im dritten Spiel in Folge ohne Sieg und verpasst den Sprung auf Rang eins in der Tabelle. Die Hausherren erwischten dabei einen denkbar schlechten Start in die Partie. Bereits in der 2. Spielminute war Hermes zur Stelle und brachte den Underdog früh in Führung. Stuttgart brauchte eine ganze Weile, um sich von dem frühen Schock zu erholen. Viele Fehlpässe und Unkonzentriertheiten prägten das Spiel der Bundesliga-Reserve. Nach der Pause erhöhte der VfB den Druck und kam mit dem ersten guten Spielzug zum Ausgleich. Hoppe kam auf der rechten Seite auf Höhe der Grundline an das Spielgerät und legte zurück auf Münst, der nur noch einschieben musste (54.). Und Frankfurt? Die reagierten mit der postwendenden Antwort. Keine 60 Sekunden später konterten die Gäste über die linke Seite, von dort kam der Ball in die Mitte zu Hermes, der den Doppelpack schnürte (54.). In der Schlussphase machte Stuttgart zwar noch einmal mächtig Druck, unterm Strich sackte an diesem Abend aber die effizientere Mannschaft die drei Punkte ein.

Nullnummer in Walldorf

Ein zähes Duell bekamen derweil die Zuschauer im Walldorfer Dietmar-Hopp-Sportpark zu sehen. In einer sehr körperlichen Partie ohne die großen Höhepunkte trennten sich der FC-Astoria Walldorf und der Bahlinger SC am Ende leistungsgerecht mit 0:0. Die Geschichte des Spiels ist dabei schnell erzählt. Beide Teams taten sich auf dem schmierigen Untergrund schwer, etwas nach vorne zu kreieren, defensiv standen beide Parteien jedoch sattelfest. Der Bahlinger SC hatte in Halbzeit eins zwar ein leichtes Chancenübergewicht zu verbuchen, konnte aus den Möglichkeiten aber kein Kapital schlagen. Unter anderem Mourad hatte gleich mehrere Abschlüsse auf dem Schlappen. Auf Seiten der Hausherren hatte Fahrenholz nach der Pause die beste Gelegenheit, scheiterte jedoch am stark reagierenden Grawe.