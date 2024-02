Beförderung zum Vorstand? Wohlgemuth macht Boden gut

Kandidaten für den Posten des neuen Sportvorstands gab es mehr als reichlich. Doch bei keinem konnten die Stuttgarter Verantwortlichen auf einen Nenner kommen. Jetzt scheint Sportdirektor Fabian Wohlgemuth im Rennen Boden gutzumachen.

Lange Liste ohne echten Kandidaten

Die Liste ist lang und nicht jeder in der Öffentlichkeit genannte Kandidat war auch wirklich auf dieser vermerkt. Die Rede war unter anderem von Horst Heldt und Fredi Bobic, die beide bereits diesen Posten in Stuttgart bekleidet haben, VfB-Meister- und Weltmeisterspieler Sami Khedira, Jioti Chatzialexiou, der zuletzt als Sportlicher Leiter für den Deutschen Fußball-Bund tätig war, der einstige Bayern- und Freiburg-Profi Alain Sutter, der bis vor kurzem den FC St. Gallen führte, Europameister und Ex-DFB-U-21- und Türkei-Nationaltrainer Stefan Kuntz bis Jochen Sauer, den Nachwuchschef des FC Bayern. Aber auf keinen konnte man sich im Aufsichtsrat der VfB Stuttgart AG einigen.

Das Vorhaben, neben AG-Chef und Amtsinhaber Alexander Wehrle, der den sportlichen Bereich schon seit längerer Zeit abgeben möchte, Thomas Ignatzi (Finanzen) und Rouven Kasper (Marketing) einen vierten Vorstand zu installieren, zieht sich seit dem vergangenen Sommer hin. Nach dem Fast-Abstieg war man in einer umfangreichen Saisonanalyse zum Schluss gekommen, frische sportliche Kompetenz in den Klub holen zu wollen und den Posten neu zu vergeben.

VfB von der Entwicklung überrascht - Wehrle stützt Wohlgemuth

Dass sich der VfB unter Wohlgemuth und Trainer Sebastian Hoeneß so prächtig durch die Saison spielen sollte, hatte man vielleicht erhofft, aber nicht wirklich auf dem Schirm. Entsprechend vorsichtig und zurückhaltend blickte man auf diese in ihrer Dimension mehr als überraschende Entwicklung. Unsicher, ob man den im Dezember 2022 aus Paderborn verpflichteten Sportdirektor nach so kurzer Zeit bereits befördern sollte.

Nachdem die Suche ergebnislos und unbefriedigend geblieben ist, scheinen die Chancen des Berliners zuletzt gestiegen zu sein. Die Bereitschaft, den Posten übernehmen zu wollen, hat der 44-Jährige bereits mehrfach signalisiert. Auch Wehrle hat sich immer wieder für Wohlgemuth starkgemacht, dem man sehr gute Arbeit attestieren muss. Man darf gespannt sein, wie und wann das Rennen ausgeht.