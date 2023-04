Befindet FIFA 23 sich in einer Weekend-League-Krise?

FUT Champs, die Weekend League, ist der kompetitivste Modus in FIFA Ultimate Team. In FIFA 23 gibt es damit momentan aber womöglich Probleme - oder verschenkt EA SPORTS Teilnahmen, um zusätzliche Rewards abzustauben?

Sie gilt als der elitärste Kreis der FUT-Spieler: die Weekend League bringt jedes Wochenende wieder zahlreiche Gamer im Kampf um die vermeintlich besten Rewards in Ultimate Team zusammen. Zumindest war dies in der Vergangenheit so. Aktuell zeichnet sich auf den ersten Blick jedoch ein anderes Bild ab.

Hakt das Matchmaking?

Zumindest in einigen Foren, etwa Reddit, wo zahlreiche User von Problemen mit FUT Champs berichten. Einerseits stehen dabei die altbekannten Server im Fokus, die sich in der Vergangenheit immer wieder harscher Kritik ausgesetzt sahen. Wiederholt soll selbst bei LAN-Verbindungen mit niedrigem Ping Input-Delay spürbar sein, deshalb das Passspiel ungenau und die Bewegungen langsam werden. Doch auch grundlegende Funktionsweisen des Wettbewerbs scheinen derzeit nicht komplett reibungslos zu laufen, wenn man den Posts Glauben schenkt.

Einige Spieler bemängeln beispielsweise das Matchmaking-System der Weekend League. Dieses soll eigentlich dafür sorgen, dass möglichst gleichstarke Gegner aufeinander treffen - was diverse Gamer in den vergangenen beiden FUT-Champs-Ausführungen angeblich nicht taten. Ein Reddit-User schreibt etwa davon, beim Stand von drei Siegen zu sieben Niederlagen gegen einen Gegner angetreten zu sein, der zu diesem Zeitpunkt mit zehn zu zwei Siegen mindestens eine Nummer zu groß gewesen wäre.

Form-System greift nicht

Dies widerspräche dem Form-System, das EA SPORTS einst im Zuge von FIFA 19 wie folgt erklärte: "Jeder beginnt an jedem Wochenende mit einer auf null zurückgesetzten Form, die sich dann mit jedem Sieg und jeder Niederlage verändert. Fährst du also beispielsweise eine Bilanz von S/N/S/S/S ein, ergibt das eine Form von +3. Bei der Spielersuche werden Spieler mit ähnlicher Form zusammengeführt." Ein Verfahren, dass auf der EA-Help-Seite auch im Kontext von FIFA 23 bestätigt wird.

Berechnet man die Form der Kontrahenten im Beispiel aus dem Internet-Forum, entsteht ein klares Mismatch von -4 zu +8. Zum Vergleich: Das entspräche dem Aufeinandertreffen zweier Spieler, von denen einer nach 12 Partien mit sechs Pleiten und sechs Erfolgen dem absoluten Durchschnitt zugehörig ist, während das Gegenüber alle 12 Spiele gewonnen hat und einen Top-Rang anpeilen kann. Chancengleichheit sieht anders aus, stattdessen sind die Rollen in diesem Aufeinandertreffen klar verteilt.

Geringe Spielerzahl als mögliche Antwort?

Neben ähnlichen Erfahrungswerten wird in den Posts und Antworten auch vermutet, dass es derzeit zu wenig FUT-Champs-Teilnehmer gäbe, um dauerhaft sicherzustellen, dass alle Partien auf einem ausgeglichenen Skilllevel stattfänden. Daher sei das Form-System nicht hundertprozentig umzusetzen, unverhältnismäßige Match-Ups wären die Folge.

Als möglicher Nachweis dieser Erklärung dient wiederholt der Umstand, dass EA SPORTS nun seit mehreren Wochen die Teilnahme an der Weekend League "verschenkt" - vermeintlich, da die Spieleranzahl sinke. Dies geschieht, indem die eigentlich notwendige Qualifikation in den Play-offs durch das bereitstellen der nötigen Qualifikationspunkte für alle Spieler obsolet wird.

Laufen EA SPORTS also tatsächlich die Spieler weg? Basierend auf den Qualifikationen für jeden Gamer kann man dies sicherlich nicht sagen. Denn zur Wahrheit gehört auch, dass derzeit zusätzliche Belohnungen in Ultimate Team erspielbar sind. Diese gibt es für eine gewisse Anzahl an Siegen in der Weekend League und losgelöst von den Rewards für den Rang, auf dem man den Wettbewerb abschließt. Möglich also, dass das Studio einfach nur allen Spielern die Möglichkeit geben will, um die Extra-Belohnungen zu spielen.

EA SPORTS liefert nachvollziehbare Erklärungen

Zudem sind die Beschwerden der Community in diesem Fall ein wenig widersprüchlich. Erfahrungsgemäß laufen Server immerhin meist dann heiß und in der Folge schlecht, wenn es viel Traffic gibt, also viele Spieler gleichzeitig unterwegs sind. Sollte dies der Fall sein, könnte es gleichzeitig wohl kaum möglich sein, zu wenig Spieler vorzufinden, um leistungsgerechte Paarungen zu ermöglichen.

Wahrscheinlicher erscheint daher eher, dass einer der anderen von EA SPORTS angeführten Faktoren für unglückliches Matchmaking sorgt: Der Ort eines Spielers, dessen Plattform und die Tageszeit. So bestimmt der Aufenthaltsort, mit welchem "Game Data Center", wie der Entwickler seine Server nennt, ein User verbunden wird. Wo diese in Europa stehen, verraten wir euch am Ende dieses Artikels. Die Plattform und aktiviertes oder deaktiviertes Crossplay entscheiden darüber, wie viele potenzielle Gegenspieler zur Verfügung stehen. Die Tageszeit bedingt schlussendlich, wie viele dieser potenziellen Gegner tatsächlich aktiv sind und eine Partie suchen.

Kleinere Probleme bleiben bestehen

Wollt ihr also möglichst ausgeglichenes Matchmaking, solltet ihr darauf achten, eine weit verbreitete Hardware zu verwenden, oder Crossplay zu aktiveren und nicht mitten in der Nacht zu spielen. Seid ihr dann noch mit einem Server verbunden, den viele andere Gamer nutzen, dürfte nichts mehr schief gehen.

Allerdings handelt es sich dabei immer auch um ein Abwägen. Denn naturgemäß werden überlaufene Server zu Hochzeiten eher mal Lags und Input Delay mit sich bringen. Crossplay sorgt auf Konsolen außerdem dafür, dass ihr potenziellen Cheatern auf dem PC begegnet, gegen die EA AntiCheat noch immer keine hundertprozentige Lösung darstellt. Komplett sorgenfrei ist das Spielerlebnis in der Weekend League also nicht.

EA SPORTS FIFA 23 Game Data Center in Europa im Überblick

- Dublin (Irland)

- Eemshaven (Niederlande)

- Frankfurt (Deutschland)

- Helsinki (Finnland)

- London (England)

- Madrid (Spanien)

- Mailand (Italien)

- Paris (Frankreich)

- Warschau (Polen)

- Zürich (Schweiz)