Beermann: OP und Saisonaus

Der VfL Osnabrück kann im Saison-Endspurt nicht auf Timo Beermann bauen. Beim 31-jährigen Innenverteidiger musste am Donnerstag ein Eingriff am Sprunggelenk vorgenommen werden.

In dieser Saison nicht mehr am Ball: Timo Beermann. IMAGO/osnapix

Beermann hatte sich die Verletzung im Mittwochstraining bei einem Zweikampf zugezogen, schon am Donnerstag erfolgte die unumgängliche Operation am Sprunggelenk. Der Eingriff im Klinikum Osnabrück verlief reibungslos, dem Routinier geht es den Umständen entsprechend gut.

Für die verbleibenden Partien der Saison 2021/22 wird Beermann, der beim VfL in dieser Spielzeit 23-mal zum Einsatz kam (kicker-Note 3,25), nicht mehr zu Verfügung stehen.

Klaas und Haas aus der Quarantäne entlassen

Neben der Hiobsbotschaft bezüglich Beermann gibt es personell aber auch gute Neuigkeiten bei den Niedersachsen: Sebastian Klaas und Manuel Haas wurden aus der Corona-Quarantäne entlassen, haben die medizinischen Untersuchungen erfolgreich absolviert und können wieder in den Trainingsbetrieb einsteigen.

Das Duo wird am Donnerstag wieder am Mannschaftstraining teilnehmen und ist für Coach Daniel Scherning somit auch eine mögliche Option für das Heimspiel gegen den SC Verl am kommenden Montag (11. April, 19 Uhr).